Venezia, perseguita l'ex professore per una bocciatura al liceo: braccialetto elettronico a un 26enne

Un 26enne di Favaro Veneto ha perseguitato per anni il suo ex professore, convinto di essere stato bocciato ingiustamente alle superiori. Dopo nuove minacce sui social, il giudice di Venezia ha disposto braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento.

Per anni ha continuato a tormentare il suo ex insegnante, convinto che la bocciatura ricevuta alle superiori fosse stata ingiusta. Protagonista della vicenda è un 26enne di Favaro Veneto, nel Veneziano, ora sottoposto a braccialetto elettronico e a una serie di restrizioni decise dal giudice.

La misura è stata disposta la scorsa settimana dal gip del tribunale di Venezia dopo la denuncia presentata dal docente a febbraio. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe inviato minacce e messaggi molesti attraverso diversi social network, continuando a prendere di mira l’insegnante anche a distanza di anni dalla fine del percorso scolastico.

Il rancore per quella bocciatura non si sarebbe mai spento. Nonostante il tempo trascorso, a gennaio il ragazzo avrebbe ricominciato a contattare il professore con toni aggressivi, spingendo l’uomo a rivolgersi alle autorità.

Il caso non è nuovo per la magistratura. Tre anni fa il giovane era già stato condannato per atti persecutori nei confronti dello stesso insegnante. La nuova escalation di molestie ha portato il giudice a imporre misure più rigide.

Il provvedimento prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal docente e il divieto assoluto di comunicare con lui in qualsiasi forma, oltre all’uso del braccialetto elettronico per controllare il rispetto delle distanze stabilite.