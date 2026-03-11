Rose Villain incinta, il video con Sixpm e l'indizio social sul possibile maschio

Rose Villain annuncia di essere incinta del primo figlio insieme al marito Sixpm e lo fa con un video sui social. Nel filmato compaiono il test di gravidanza, le ecografie e momenti privati della coppia, sposata nel 2022 a Brooklyn.

Rose Villain aspetta il suo primo figlio. La rapper e cantautrice milanese ha scelto Instagram per comunicare la gravidanza ai fan, pubblicando un video che racconta gli ultimi mesi trascorsi insieme al marito e produttore Andrea Ferrara, conosciuto artisticamente come Sixpm.

Nel filmato scorrono immagini intime e quotidiane: il momento del test di gravidanza, le prime ecografie e alcuni frammenti di vita condivisi dalla coppia. Accanto a lei compare spesso Sixpm, visibilmente emozionato mentre accompagna la compagna in questo passaggio importante della loro vita.

Il video è accompagnato dall’hashtag #TuttaLuce, lo stesso titolo di un brano che l’artista ha scelto per raccontare questo periodo. Il montaggio alterna immagini personali e momenti di tenerezza, trasformando l’annuncio in un piccolo racconto familiare pubblicato sui social.

Rose Villain e il produttore, il cui vero nome è Andrea Ferrara, si sono sposati il 23 maggio 2022 con una cerimonia celebrata a Brooklyn. Da anni la coppia vive tra lavoro e vita privata a New York, città che ha influenzato il percorso artistico della cantante e il lavoro musicale del produttore napoletano.

Non sono stati diffusi dettagli sul sesso del bambino né sulla data prevista per la nascita. Tra i commenti sotto al post, però, uno ha attirato l’attenzione dei follower: la cantante Gaia ha scritto “piccolo principe”, lasciando pensare a molti fan che possa arrivare un maschio.