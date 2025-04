Ghost of Yotei arriva su PlayStation 5 il 2 Ottobre

Insieme a questo annuncio, abbiamo pubblicato il nuovo trailer di Ghost of Yotei, intitolato “ The Onryo’s List . ” Sedici anni fa, nel cuore di Ezo (oggi conosciuta come Hokkaido), una banda di fuorilegge, conosciuti come gli Yotei Six , ha privato Atsu di tutto, uccidendo la sua famiglia e lasciandola trafitta al ginkgo che bruciava davanti a casa sua, certi che sarebbe morta. Ma Atsu è sopravvissuta, imparando a combattere, uccidere e cacciare e, dopo anni di assenza, è tornata nella propria terra d’origine, con una lista di sei nom da scovare: Il Serpente, L’Oni, La Kitsune, Il Ragno, Il Drago e Lord Saito.

Ghost of Yotei - The Onryo’s List | PS5 Games

https://www.youtube.com/watch?v=PVBLJYjSAhg

Speriamo che le brevi sequenze mostrate nel trailer di oggi vi abbiano dato un assaggio di ciò che vi aspetta in Ghost of Yotei . Oltre al primo sguardo ai membri degli Yotei Six , potrete intravedere alcuni degli splendidi paesaggi di Ezo, le nuove armi e i nuovi alleatii di Atsu, e una nuova meccanica di gioco che vi permetterà di dare uno sguardo al passato della protagonista e comprendere tutto ciò che le è stato portato via.

Ma siamo solo all’inizio. In Ghost of Yotei abbiamo ampliato ed evoluto il modo in cui si esplora il mondo, offrendo ancora più libertà e varietà rispetto a Ghost of Tsushima . Sarete voi a decidere quali indizi seguire e quale membro degli Yotei Six braccare per primo. Atsu potrà anche dare la caccia ad altri pericolosi bersagli per riscuotere taglie, oppure mettersi sulle tracce di maestri d’armi per apprendere nuove abilità.

Ezo è selvaggia, tanto affascinante quanto letale. Esplorandola, vi imbatterete in pericoli inaspettati e momenti di quiete (inclusi alcuni eventi e attività che faranno felici i fan di Tsushima ), e potrete accamparvi ovunque per riposare sotto le stelle. Vogliamo offrirvi la libertà di esplorare Ezo come preferite, e non vediamo l’ora di svelarvi di più.

Uno ad uno, li sta braccando per vendicare la propria famiglia, armata della stessa katana con cui fu inchiodata a quell’albero in fiamme tanti anni prima. Ma se la storia di Atsu inizia con la vendetta, il suo viaggio si rivelerà molto più profondo. Esplorando Ezo, Atsu incontrerà alleati inaspettati e stringerà legami che le faranno riscoprire un nuovo significato per la sua esistenza.

I pre-order di Ghost of Yotei inizieranno la prossima settimana, il 2 maggio alle ore 10:00 del vostro fuso orario locale, e sarà possibile scegliere tra diverse edizioni del gioco.