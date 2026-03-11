Bus in fiamme a Kerzers, almeno 6 morti dopo il rogo su un autopostale

A Kerzers, in Svizzera, un autobus di linea ha preso fuoco martedì sera dopo che un uomo avrebbe cosparso il corpo di benzina dandosi alle fiamme. Il rogo ha avvolto il mezzo in pochi minuti provocando morti e feriti tra i passeggeri.

L’incendio è scoppiato intorno alle 18.30 di martedì a Kerzers, nel Canton Friburgo, a circa venti chilometri da Berna. Un autopostale svizzero, utilizzato per il trasporto di passeggeri e corrispondenza, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre si trovava in servizio. Il fuoco ha distrutto il veicolo nel giro di poco tempo.

Secondo il primo bilancio diffuso dalla polizia svizzera, il rogo ha provocato almeno sei morti e cinque feriti. Una delle persone soccorse è stata trasferita d’urgenza a Zurigo con un elicottero sanitario, mentre altre tre risultano in condizioni critiche. Le vittime non sono ancora state identificate.

Le immagini riprese da passanti e automobilisti mostrano una colonna di fumo visibile anche a distanza e il mezzo completamente avvolto dalle fiamme. In pochi minuti il bus si è trasformato in una carcassa di metallo, mentre sul posto intervenivano vigili del fuoco e soccorritori.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è il gesto di un uomo che si sarebbe dato fuoco all’interno del veicolo. Alcuni testimoni, ripresi in video subito dopo l’incendio, raccontano che la persona avrebbe versato benzina sul proprio corpo prima di appiccare il fuoco. Questa ricostruzione, però, non è stata ancora confermata ufficialmente.

Gli investigatori mantengono cautela e non escludono nessuna possibilità. Gli inquirenti parlano al momento di possibile errore umano ma valutano anche l’ipotesi di un’azione volontaria. La magistratura ha aperto un fascicolo per chiarire con precisione come sia iniziato l’incendio.

Gli accertamenti proseguono sulla carcassa del bus e attraverso le testimonianze dei passeggeri sopravvissuti. Gli interrogatori delle persone soccorse e le analisi tecniche sul mezzo dovranno stabilire se si sia trattato di un gesto isolato, di un incidente o di altro.