Antonello Venditti a sorpresa all'anteprima romana di Notte prima degli esami 3.0

Antonello Venditti sorprende il pubblico all’anteprima romana di Notte prima degli esami 3.0 cantando dal vivo il brano che accompagna da decenni la maturità. L’esibizione arriva mentre parte il conto alla rovescia dei cento giorni all’esame di Stato.

Alla presentazione romana di Notte prima degli esami 3.0 il pubblico si è trovato davanti a un ospite inatteso. Antonello Venditti è salito sul palco senza preavviso e ha iniziato a cantare “Notte prima degli esami”, il brano che negli anni è diventato un simbolo per generazioni di studenti alle prese con la maturità.

La sala ha reagito subito. Spettatori e cast hanno accompagnato il cantante intonando il ritornello a voce alta, trasformando l’anteprima in un piccolo coro collettivo. Le parole della canzone, legate da sempre all’attesa e alle emozioni della vigilia dell’esame, hanno riempito la sala.

Il pezzo di Venditti, nato negli anni Ottanta, ha ritrovato nuova popolarità nel 2006 con il film omonimo diretto da Fausto Brizzi. Da allora è rimasto associato all’immaginario della maturità, diventando quasi un inno non ufficiale per chi affronta la prova finale delle scuole superiori.

Il film torna ora al cinema con una nuova versione. Notte prima degli esami 3.0 arriverà nelle sale dal 19 marzo con 01 Distribution ed è diretto da Tommaso Renzoni, al suo debutto alla regia. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Renzoni insieme a Brizzi.

L’anteprima cade proprio nei giorni in cui per molti studenti parte il tradizionale conto alla rovescia dei cento giorni prima dell’esame di Stato. Un momento che da anni viene celebrato anche attraverso la canzone di Venditti, cantata ancora una volta dal vivo davanti al pubblico romano.