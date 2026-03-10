ASUSTOR aggiorna ADM Defender e rafforza la sicurezza dei NAS contro ransomware e accessi non autorizzati

ASUSTOR aggiorna ADM Defender per rafforzare la sicurezza dei NAS e contrastare ransomware e intrusioni. Il nuovo sistema introduce controlli di rete più rigidi, blocco automatico degli accessi sospetti e tecnologie di crittografia progettate anche per l’era dei computer quantistici.

