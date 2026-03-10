Dubai, animali domestici abbandonati mentre gli espatriati fuggono dagli Emirati

A Dubai molti cani e gatti vengono abbandonati mentre gli espatriati lasciano il Paese per paura di attacchi missilistici. In pochi giorni rifugi e volontari segnalano centinaia di animali lasciati nei parcheggi o nel deserto.

La fuga improvvisa di molti residenti stranieri dagli Emirati Arabi Uniti sta lasciando dietro di sé una conseguenza drammatica. A Dubai aumentano i casi di cani e gatti abbandonati da proprietari che partono in fretta per timore dell’escalation militare nella regione.

Le associazioni locali raccontano una situazione ormai ingestibile. Rifugi come K9 Friends e Animals and Us Fujairah ricevono richieste di aiuto a ogni ora. Volontari spiegano che numerosi animali vengono lasciati davanti ai cancelli delle strutture oppure legati ai pali della luce nei quartieri residenziali, spesso senza alcun preavviso.

Leggi anche: Ucraina, nuovi attacchi russi su Kiev e Kharkiv mentre avanzano i negoziati negli Emirati

Secondo i soccorritori, negli ultimi giorni sono comparsi anche casi estremi. Nei parcheggi e nelle zone desertiche attorno a Dubai sono stati trovati animali di razza chiusi nei trasportini o lasciati liberi sotto il sole, con temperature che superano i 40 gradi. Molti di loro erano abituati alla vita domestica e non hanno alcuna possibilità di sopravvivere all’aperto.

Alla base degli abbandoni c’è spesso il costo del trasferimento degli animali. Diversi proprietari riferiscono ai volontari che portare con sé un cane o un gatto su voli organizzati in emergenza può arrivare a costare tra i 3.000 e i 5.000 dollari, una cifra che molti dichiarano di non poter sostenere mentre cercano di lasciare il Paese in tempi rapidi.

I rifugi e i gruppi di salvataggio stanno cercando soluzioni per evitare che gli animali restino senza assistenza. Le organizzazioni chiedono famiglie temporanee disposte ad accoglierli e raccolgono fondi per coprire cure veterinarie e trasferimenti verso l’Europa o il Nord America, dove alcune associazioni stanno tentando di organizzare voli di salvataggio.

Le procedure per spostare gli animali restano complicate e le rotte disponibili sono poche. I volontari avvertono che ogni giorno senza una sistemazione aumenta il rischio per centinaia di cani e gatti rimasti soli nelle strade della città.