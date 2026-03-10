Dubai, animali domestici abbandonati mentre gli espatriati fuggono dagli Emirati

Paola Cammarota | 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Dubai molti cani e gatti vengono abbandonati mentre gli espatriati lasciano il Paese per paura di attacchi missilistici. In pochi giorni rifugi e volontari segnalano centinaia di animali lasciati nei parcheggi o nel deserto.

Dubai
Dubai, animali domestici abbandonati mentre gli espatriati fuggono dagli Emirati

La fuga improvvisa di molti residenti stranieri dagli Emirati Arabi Uniti sta lasciando dietro di sé una conseguenza drammatica. A Dubai aumentano i casi di cani e gatti abbandonati da proprietari che partono in fretta per timore dell’escalation militare nella regione.

Le associazioni locali raccontano una situazione ormai ingestibile. Rifugi come K9 Friends e Animals and Us Fujairah ricevono richieste di aiuto a ogni ora. Volontari spiegano che numerosi animali vengono lasciati davanti ai cancelli delle strutture oppure legati ai pali della luce nei quartieri residenziali, spesso senza alcun preavviso.

Leggi anche: Ucraina, nuovi attacchi russi su Kiev e Kharkiv mentre avanzano i negoziati negli Emirati

Secondo i soccorritori, negli ultimi giorni sono comparsi anche casi estremi. Nei parcheggi e nelle zone desertiche attorno a Dubai sono stati trovati animali di razza chiusi nei trasportini o lasciati liberi sotto il sole, con temperature che superano i 40 gradi. Molti di loro erano abituati alla vita domestica e non hanno alcuna possibilità di sopravvivere all’aperto.

Alla base degli abbandoni c’è spesso il costo del trasferimento degli animali. Diversi proprietari riferiscono ai volontari che portare con sé un cane o un gatto su voli organizzati in emergenza può arrivare a costare tra i 3.000 e i 5.000 dollari, una cifra che molti dichiarano di non poter sostenere mentre cercano di lasciare il Paese in tempi rapidi.

I rifugi e i gruppi di salvataggio stanno cercando soluzioni per evitare che gli animali restino senza assistenza. Le organizzazioni chiedono famiglie temporanee disposte ad accoglierli e raccolgono fondi per coprire cure veterinarie e trasferimenti verso l’Europa o il Nord America, dove alcune associazioni stanno tentando di organizzare voli di salvataggio.

Le procedure per spostare gli animali restano complicate e le rotte disponibili sono poche. I volontari avvertono che ogni giorno senza una sistemazione aumenta il rischio per centinaia di cani e gatti rimasti soli nelle strade della città.