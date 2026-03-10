Albiano Magra, la Croce Rossa inaugura Cuore in comune – Spazio insieme e un nuovo mezzo per disabili

Marcello Lo Presti annuncia l’apertura di “Cuore in comune – Spazio insieme” ad Albiano Magra per offrire attività a bambini e anziani. Il centro della Croce Rossa sarà inaugurato il 14 marzo con un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto disabili.

Ad Albiano Magra la Croce Rossa locale si prepara a tagliare il nastro di un nuovo spazio dedicato alla comunità. Sabato 14 marzo alle 15.30, in via della Repubblica 54, sarà inaugurato “Cuore in comune – Spazio insieme”, centro polifunzionale pensato per attività sociali e ricreative.

La struttura è gestita dal Comitato della Croce Rossa guidato da Marcello Lo Presti e si trova accanto all’ufficio postale e alla sede dell’associazione. Nello stesso pomeriggio verrà presentato anche un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, un Volkswagen Caddy destinato ai servizi sul territorio.

Alla cerimonia sono stati invitati il sindaco, la Filarmonica albianese, la Pro loco di Caprigliola e quella di Viviamo Albiano, le Protezioni civili di Podenzana e Villafranca e numerose associazioni di volontariato della Lunigiana. Attesa anche la partecipazione dei primi cittadini dei comuni vicini e di rappresentanti delle realtà sanitarie e sociali locali.

Il centro dispone di due grandi sale attrezzate. «Abbiamo pensato soprattutto ai più piccoli», spiega il presidente Lo Presti. Gli ambienti saranno utilizzati per attività educative rivolte ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni che partecipano al Progetto 8-13 della Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa introduce i bambini al mondo del volontariato attraverso incontri, giochi e laboratori. I partecipanti scoprono le attività dell’associazione e i principi umanitari che guidano i volontari. Solo dai 14 anni sarà possibile iscriversi come soci effettivi.

Il nuovo spazio non sarà riservato soltanto ai giovani. Durante l’estate ospiterà un campus per ragazzi e, nel resto dell’anno, attività rivolte alla terza età. L’obiettivo è offrire occasioni di incontro e momenti di svago per contrastare la solitudine e favorire la socializzazione.

Nel corso dell’inaugurazione verranno premiati anche gli studenti delle scuole medie di Albiano e Aulla che hanno realizzato l’insegna del centro.

Nei giorni scorsi la Croce Rossa di Albiano ha organizzato anche una giornata di visite mediche gratuite alla Cittadella della salute. Il senologo Mario Valli, già direttore di chirurgia generale all’ospedale Maria Vittoria di Torino, ha effettuato oltre quaranta controlli alle donne presenti.

Nella stessa giornata l’ortopedico Giovanni Pesenti Barili ha svolto numerose visite gratuite. All’iniziativa hanno partecipato anche il sindaco Roberto Valettini, il vice sindaco e la presidente del consiglio comunale.

Intanto il comitato locale della Croce Rossa sta lavorando a un nuovo evento di ampio respiro. I dettagli non sono stati ancora resi noti.