Thomas Grumer trovato morto a Ibiza identificati i resti del manager altoatesino scomparso

Thomas Grumer è stato trovato morto a Ibiza dopo nove mesi di ricerche. Il test del Dna ha confermato che i resti recuperati in mare appartengono al manager di Bolzano scomparso nell’estate 2025 dopo essersi trasferito sull’isola per lavoro.

I resti recuperati in mare vicino a Ibiza appartengono a Thomas Grumer, manager altoatesino di 42 anni di cui non si avevano più notizie dalla scorsa estate. L’identificazione è arrivata dopo l’esame del Dna, che ha confermato l’identità dell’uomo scomparso da mesi dall’isola delle Baleari.

Originario di Bolzano, Grumer lavorava nel settore della ristorazione e dell’hospitality. Nell’aprile del 2025 aveva scelto di trasferirsi a Ibiza per una nuova opportunità professionale in un hotel, iniziando così una nuova fase della sua carriera lontano dall’Alto Adige.

Dopo poche settimane, però, l’uomo era sparito senza lasciare tracce. La scomparsa risale a giugno 2025. A lanciare l’allarme erano stati amici e familiari, preoccupati perché non riuscivano più a contattarlo. Le ricerche avviate nelle settimane successive non avevano portato a risultati concreti.

Un primo elemento utile era emerso solo tempo dopo, quando lo scooter del 42enne era stato trovato parcheggiato vicino al mare nella zona di Cala Llonga, sempre sull’isola di Ibiza. Da quel momento le indagini si erano concentrate anche nell’area costiera.

La svolta è arrivata a metà febbraio con il ritrovamento di resti umani sul fondale marino. Gli accertamenti scientifici successivi hanno confermato che appartenevano proprio al manager altoatesino. Nonostante l’identificazione, resta ancora da chiarire cosa sia accaduto a Grumer e come sia finito in mare. Le autorità spagnole stanno proseguendo gli accertamenti e non hanno ancora diffuso una ricostruzione ufficiale delle cause della morte.