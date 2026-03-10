Trump chiama Putin per un'ora, colloquio su Ucraina, Iran e Venezuela

Donald Trump ha parlato al telefono con Vladimir Putin per circa un’ora per discutere della guerra in Ucraina e della crisi legata all’Iran. La chiamata, avviata da Washington, ha toccato anche il Venezuela e altri temi internazionali.

Un’ora di conversazione tra Donald Trump e Vladimir Putin per affrontare alcuni dei principali fronti di tensione internazionale. La telefonata, partita su iniziativa di Washington, ha riguardato soprattutto la guerra in Ucraina e la situazione legata all’Iran, ma nel dialogo è entrato anche il dossier Venezuela.

Parlando con i giornalisti a Miami, Trump ha definito il confronto con il leader russo “molto buono”. Il presidente statunitense ha spiegato di aver affrontato il tema del conflitto tra Mosca e Kiev, ricordando il clima di forte ostilità tra Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Leggi anche: Trump annuncia colloquio con Putin per porre fine alla guerra in Ucraina

Durante l’incontro con la stampa, Trump ha raccontato di aver chiesto a Putin un impegno più deciso per fermare la guerra in Ucraina. Secondo il capo della Casa Bianca, il leader russo avrebbe manifestato disponibilità ad aiutare nella ricerca di una soluzione.

Dal Cremlino è arrivata la conferma della telefonata. Il consigliere presidenziale Yuri Ushakov ha spiegato che i due presidenti hanno discusso degli sviluppi internazionali più recenti, con particolare attenzione alla crisi legata all’Iran e ai contatti avuti da Mosca con i Paesi del Golfo.

Putin, ha riferito Ushakov, ha sostenuto la necessità di arrivare a una soluzione politica e diplomatica rapida per fermare il conflitto che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran. Nella conversazione sono stati affrontati anche i tentativi di mediazione sulla guerra in Ucraina.

Il Cremlino ha inoltre sottolineato che Putin ha parlato dei progressi delle forze russe nell’operazione militare in Ucraina, indicando che l’attuale situazione sul terreno dovrebbe spingere Kiev a prendere in considerazione una trattativa.

Nel corso della telefonata Trump ha ribadito il proprio interesse per un cessate il fuoco rapido e per una soluzione stabile al conflitto ucraino. Secondo Ushakov, il dialogo tra i due leader è stato diretto e professionale.

Tra i temi toccati anche il Venezuela. Al termine della conversazione, Trump e Putin avrebbero espresso la volontà di mantenere contatti regolari per continuare a confrontarsi sui principali dossier internazionali.