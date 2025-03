Trump annuncia colloquio con Putin per porre fine alla guerra in Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che domani parlerà con il presidente russo Vladimir Putin per discutere della conclusione della guerra in Ucraina. Durante il volo di ritorno alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato ai giornalisti che sono stati compiuti progressi significativi nel fine settimana e che spera di avere un annuncio entro martedì.

Trump ha sottolineato che le discussioni riguarderanno questioni territoriali e infrastrutture energetiche, con negoziati già avviati su questi temi. Ha espresso ottimismo sulla possibilità di porre fine al conflitto, affermando che ci sono buone possibilità di successo.

L'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, che ha recentemente incontrato Putin a Mosca, ha descritto l'incontro come positivo e orientato alle soluzioni. Ha aggiunto che entrambe le parti stanno lavorando per raggiungere un accordo di cessate il fuoco di 30 giorni, già accettato dall'Ucraina, ma che la Russia non ha ancora accettato incondizionatamente.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha espresso cauto ottimismo riguardo all'accettazione dell'accordo da parte di Mosca, mentre i ministri del G7 hanno avvertito di possibili nuove sanzioni se Putin non accetterà la tregua. Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha sottolineato la necessità di negoziare per raggiungere una soluzione pacifica.

Attualmente, Putin continua a richiedere la resa dei soldati ucraini nelle regioni occupate, rendendo le trattative complesse. Tuttavia, l'amministrazione Trump rimane fiduciosa nella possibilità di raggiungere un accordo che ponga fine al conflitto in Ucraina.

