Latina, apre l'auto e prova a portare via un bambino dal parcheggio del supermercato

A Latina un uomo di 34 anni ha tentato di portare via un bambino da un’auto parcheggiata in un supermercato. Le grida della madre hanno attirato il padre e alcuni passanti, che lo hanno fermato fino all’arrivo della polizia.

Momenti di paura a Latina, dove un uomo ha cercato di portare via un bambino seduto in un’auto parcheggiata nell’area di sosta di un supermercato. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 marzo e si è concluso con l’arresto di un uomo di 34 anni di origine irachena.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo si è avvicinato alla vettura mentre il piccolo si trovava all’interno con la madre. A un certo punto ha aperto lo sportello e avrebbe tentato di afferrare il bambino. La donna ha reagito subito, gridando e attirando l’attenzione delle persone presenti nel parcheggio.

Le urla hanno richiamato il padre del bambino, che si trovava nelle vicinanze. Insieme ad altre persone intervenute sul posto, tra cui un uomo che poco prima aveva notato il 34enne aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le auto, ha rincorso il sospetto e lo ha fermato.

Poco dopo è arrivata una pattuglia della polizia. Gli agenti hanno identificato l’uomo e durante la perquisizione gli hanno trovato addosso un martello in gomma. Portato negli uffici per gli accertamenti, è emerso che risultava irregolare sul territorio nazionale.

Per lui è scattato l’arresto con le accuse di tentato sequestro di persona e porto di oggetti atti a offendere. Su disposizione del magistrato di turno è stato trasferito in carcere, dove resta in attesa della convalida dell’arresto mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio dell’episodio.