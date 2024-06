Ohio: Bambino di 3 anni ucciso nel parcheggio di un supermercato

Un tragico evento ha scosso la comunità di North Olmsted, Ohio, dove un bambino di tre anni è stato accoltellato a morte in un attacco apparentemente casuale avvenuto nel parcheggio di un supermercato Giant Eagle dove una donna si è avventata sul bambino e sua madre mentre si trovavano nel parcheggio del supermercato.

Secondo le prime testimonianze, la donna si è avvicinata rapidamente alla madre e al bambino, brandendo un coltello e infliggendo al piccolo diverse ferite mortali. Nonostante gli immediati tentativi di soccorso da parte dei presenti e l'intervento tempestivo dei servizi di emergenza, il bambino è deceduto sul posto. La madre, pur sotto shock e ferita leggermente, è stata trasportata all'ospedale locale per ricevere le cure necessarie.

La polizia di North Olmsted ha arrestato la sospettata, identificata come una donna di 34 anni con precedenti problemi di salute mentale. Al momento, non sono emersi motivi apparenti che possano spiegare l'attacco, il che ha portato le autorità a considerare l'ipotesi di un gesto impulsivo e non premeditato.

Il capo della polizia, Richard Thomas, ha dichiarato: "Questo è un evento devastante per la nostra comunità. Stiamo facendo tutto il possibile per supportare la famiglia della vittima e garantire che la giustizia sia fatta". Thomas ha anche ringraziato i cittadini che hanno cercato di intervenire durante l'attacco, sottolineando il coraggio dimostrato in una situazione così pericolosa.

Le autorità locali hanno predisposto un servizio di supporto psicologico per coloro che sono stati testimoni dell'accaduto e per i residenti della comunità, profondamente scossi dall'evento. "È difficile comprendere come una tragedia del genere possa accadere, e dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere chi è stato colpito", ha aggiunto Thomas.

Il sindaco di North Olmsted, Sarah Jones, ha dichiarato: "Lavoreremo a stretto contatto con le autorità e le organizzazioni locali per rafforzare le misure di sicurezza e migliorare i servizi di salute mentale nella nostra comunità".