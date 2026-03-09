Harry Potter, tensioni sul set della serie tv Warner Bros attiva il protocollo anti bullismo

Sul set della serie tv di Harry Potter scoppia un caso di bullismo dopo un litigio tra due giovani comparse durante le riprese. La produzione Warner Bros interviene con un protocollo interno e avverte cast e troupe su possibili sanzioni immediate.

Un episodio di bullismo ha agitato il set della nuova serie dedicata a Harry Potter. Durante le riprese due comparse di circa dodici anni avrebbero litigato animatamente. Secondo quanto riferito, uno dei ragazzi avrebbe minacciato l’altro dicendo che lo avrebbe aspettato “dopo le riprese”, frase che ha fatto scattare l’allarme tra gli addetti alla produzione.

Dopo l’accaduto i responsabili della Warner Bros hanno attivato un protocollo interno contro il bullismo con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi e garantire un ambiente di lavoro sicuro. La linea adottata è netta: qualsiasi comportamento scorretto, sia da parte di adulti sia di minori, verrà fermato immediatamente.

Leggi anche: WARNER BROS. GAMES ANNUNCIA HARRY POTTER: MAGIC AWAKENED

La produzione ha inoltre inviato una comunicazione a tutto il personale coinvolto nella serie. Nel messaggio vengono spiegate le modalità per segnalare eventuali atteggiamenti aggressivi o intimidatori. Le segnalazioni potranno essere inoltrate anche in forma anonima e chi verrà ritenuto responsabile rischia l’allontanamento immediato dal progetto.

La serie televisiva, prevista su HBO Max anche in Italia, riporterà sullo schermo l’universo creato da J.K. Rowling con un formato diverso rispetto ai film usciti tra il 2001 e il 2011. Il piano prevede una stagione per ognuno dei sette libri, scelta che permetterà di raccontare con maggiore dettaglio eventi, personaggi e trame presenti nei romanzi.

Il nuovo cast vede Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, affiancato da Arabella Stanton come Hermione Granger e Alastair Stout nei panni di Ron Weasley. Tra gli altri interpreti figurano Lox Pratt come Draco Malfoy, John Lithgow nel ruolo di Silente, Paapa Essiedu come Severus Piton, Janet McTeer nei panni della professoressa McGranitt e Nick Frost come Hagrid. Non è stato ancora rivelato l’attore scelto per interpretare Voldemort.