James Tolkan morto a 94 anni, volto di Ritorno al futuro e Top Gun

James Tolkan è morto a Saranac Lake il 26 marzo per cause legate all’età. L’attore americano, noto per ruoli severi in film iconici degli anni Ottanta, aveva 94 anni e una lunga carriera tra cinema, tv e teatro.

L’attore statunitense James Tolkan si è spento giovedì 26 marzo a Saranac Lake, nello Stato di New York. Aveva 94 anni. La famiglia ha comunicato la notizia invitando chi lo desidera a sostenere rifugi per animali e associazioni impegnate nella loro tutela. Accanto a lui, fino alla fine, la moglie Parmelee Welles, conosciuta negli anni Settanta durante una produzione off-Broadway.

Il grande pubblico lo ricorda soprattutto come il preside severo della trilogia di Ritorno al futuro, diretta da Robert Zemeckis. Il suo personaggio, inflessibile e sempre pronto a rimproverare gli studenti, è rimasto uno dei più riconoscibili della saga. In Top Gun, invece, interpretava un comandante rigido, capace di mettere sotto pressione il giovane pilota interpretato da Tom Cruise.

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Nel corso della carriera, Tolkan ha lavorato con registi di primo piano. Con Sidney Lumet ha recitato in film come Serpico, accanto ad Al Pacino, oltre a Il principe della città e Sono affari di famiglia. Tra gli altri titoli figurano WarGames, Amityville Horror e Dick Tracy, dove vestiva i panni del contabile corrotto “Numbers”.

Non solo ruoli duri. L’attore ha mostrato anche una vena ironica interpretando Napoleone nella commedia Amore e guerra di Woody Allen, dimostrando una versatilità che lo ha accompagnato per decenni.

Nato il 20 giugno 1931 a Calumet, nel Michigan, Tolkan si era formato a New York all’Actors Studio con insegnanti come Stella Adler e Lee Strasberg. Dopo i primi passi in televisione negli anni Sessanta, si era affermato come uno dei caratteristi più affidabili di Hollywood, spesso scelto per ruoli autoritari.

Parallelamente al cinema, ha mantenuto un forte legame con il teatro. A Broadway partecipò alla prima rappresentazione di Glengarry Glen Ross negli anni Ottanta. In televisione è apparso in numerose serie, tra cui Miami Vice, Willy, il principe di Bel-Air e Mai dire sì, attraversando generazioni di produzioni con la stessa riconoscibile presenza scenica.