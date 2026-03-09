Selargius, 41enne arrestato per tentato omicidio dopo aggressione con una mannaia

Un 41enne nigeriano ha aggredito un connazionale con una mannaia durante una lite scoppiata nella notte a Selargius. Il ferito, 46 anni, è stato colpito più volte ed è stato ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Una violenta discussione tra due uomini è degenerata nella notte a Selargius, nella Città metropolitana di Cagliari. Un cittadino nigeriano di 41 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver colpito ripetutamente con una mannaia un connazionale di 46 anni.

L’episodio si è verificato intorno alle 3.30 all’interno di un edificio occupato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la lite tra i due uomini è rapidamente sfociata in un’aggressione. Il quarantenne, accecato dalla rabbia, avrebbe afferrato l’arma e iniziato a colpire la vittima con diversi fendenti.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu Sant’Elena sono intervenuti insieme alle pattuglie della Sezione Radiomobile di Cagliari e della Stazione di Burcei. Quando sono arrivati sul posto hanno trovato il 46enne gravemente ferito in varie parti del corpo.

I soccorritori del 118 lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e i medici hanno disposto il ricovero con prognosi riservata.

I carabinieri hanno sequestrato la mannaia ritenuta utilizzata nell’aggressione. L’arma sarà analizzata dai militari del Ris per gli accertamenti tecnici utili alle indagini.