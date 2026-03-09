Aggressione al pronto soccorso del Policlinico di Bari, arrestato un 41enne

Un uomo di 41 anni ha aggredito due medici al Policlinico di Bari mentre assistevano una sua parente al pronto soccorso. L’episodio, ricostruito anche grazie alle telecamere interne, si è concluso con l’arresto da parte dei carabinieri.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo di 41 anni accusato di aver aggredito due medici del Policlinico di Bari. L’episodio è avvenuto nelle scorse ore all’interno del pronto soccorso, dove i sanitari stavano curando una sua parente.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe perso il controllo mentre il personale stava prestando assistenza alla donna. La tensione è sfociata in un’aggressione contro i due medici, che hanno riportato ferite. Oltre alle lesioni, all’uomo viene contestata anche l’interruzione di pubblico servizio.

Leggi anche: Bari - incendio a pronto soccorso Policlinico: pazienti evacuati

Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica anche attraverso le immagini della videosorveglianza presenti nella struttura sanitaria. Dopo l’intervento delle pattuglie, il 41enne è stato fermato e arrestato.

L’episodio arriva a pochi giorni da un altro caso di violenza contro personale sanitario nel Salento. A Gallipoli un uomo di 49 anni è stato arrestato in flagranza con l’accusa di atti persecutori nei confronti della sua medica di base.

L’uomo si era presentato davanti allo studio della dottoressa e aveva iniziato a colpire con calci e pugni la porta d’ingresso nel tentativo di sfondarla. All’interno si trovavano la professionista e la sua segretaria, che si sono barricate nei locali e hanno chiamato i carabinieri.

I militari dell’Arma, già informati delle precedenti segnalazioni della dottoressa, sono intervenuti rapidamente evitando conseguenze più gravi. In seguito alla denuncia presentata nei mesi precedenti, erano stati attivati controlli mirati nelle zone frequentate dalla professionista.