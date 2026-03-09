Video incendio a Glasgow, chiusa la stazione Glasgow Central

Un incendio divampato in un edificio commerciale vicino alla stazione di Glasgow Central ha costretto alla chiusura dello scalo ferroviario più trafficato della Scozia. Le fiamme sono partite dal piano terra nel pomeriggio di domenica e hanno causato il parziale crollo della struttura.

Un violento incendio scoppiato nel centro di Glasgow ha provocato la chiusura della principale stazione ferroviaria della città. Le fiamme sono divampate domenica pomeriggio in un edificio commerciale di quattro piani situato in Union Street, a pochi passi dallo scalo ferroviario Glasgow Central.

L’allarme è scattato alle 15.46 dell’8 marzo. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto per domare il rogo, partito dal piano terra e rapidamente propagatosi all’interno dell’edificio. Il calore ha danneggiato gravemente la struttura, che in parte è crollata durante le operazioni di spegnimento.

Secondo quanto comunicato dal servizio antincendio scozzese, le operazioni sono proseguite per tutta la notte. Alle prime ore del mattino i pompieri erano ancora al lavoro per mettere in sicurezza l’area e spegnere gli ultimi focolai. Al momento non risultano vittime.

L’incendio ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. La stazione di Glasgow Central è stata chiusa e non è ancora chiaro quando potrà riaprire. Tutti i treni in partenza e in arrivo sono stati cancellati, mentre quelli che transitano sulle banchine sotterranee attraversano lo scalo senza effettuare fermate.

I disagi riguardano anche i collegamenti a lunga percorrenza. Alcuni servizi tra Glasgow e città come Liverpool o l’aeroporto di Manchester sono stati sospesi, mentre diverse tratte tra Edimburgo e gli aeroporti di Newcastle e Manchester registrano ritardi e cancellazioni in entrambe le direzioni.

Le autorità hanno invitato residenti e pendolari a evitare la zona attorno a Union Street fino al termine delle operazioni dei soccorritori. I disagi alla rete ferroviaria potrebbero proseguire per l’intera giornata.