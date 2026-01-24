Crans-Montana, nuovo video sull'incendio: il soffitto brucia mentre la festa va avanti

Le immagini mostrano attimi decisivi: mentre il soffitto brucia, il servizio prosegue tra musica e champagne. Un video inedito chiarisce cosa accadde nei secondi iniziali dell’incendio al Constellation di Crans-Montana.

Un filmato mai diffuso prima documenta i momenti immediatamente successivi allo scoppio dell’incendio nel discobar Constellation di Crans-Montana, durante la notte di Capodanno. Le immagini, ora agli atti dell’inchiesta, mostrano come il personale continuasse il servizio senza rendersi conto delle fiamme già attive nel locale.

Nel video si vedono i camerieri avanzare in fila, tra bottiglie di champagne e candele pirotecniche, mentre la musica prosegue. La schiuma fonoassorbente del soffitto aveva già preso fuoco, ma l’incendio non era stato ancora percepito da chi stava lavorando dietro al bancone.

Leggi anche Crans-Montana, il racconto di un testimone sull'incendio: Persone ustionate e senza capelli, scene disumane

Le riprese sono state effettuate da un ragazzo di 16 anni, poi sopravvissuto, che ha consegnato il materiale alla polizia. Il giovane ha immortalato una scena in cui alcuni dipendenti seguono Cyane Panine, cameriera sollevata sulle spalle di un collega, mentre ballano lungo il perimetro del bar, ignari che dall’altra parte del locale le fiamme stessero già divampando.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, proprio Cyane Panine avrebbe innescato l’incendio in modo involontario. La dinamica conferma quanto già emerso dalle testimonianze raccolte dopo la tragedia, inclusa quella di Louise, un’altra cameriera sopravvissuta, presente durante il servizio.

Agli investigatori, Louise ha riferito che trascorsero tra i 30 e i 35 secondi prima che qualcuno lanciasse l’allarme. In quel frangente, ha spiegato, nessuno del gruppo si era accorto del pericolo imminente. Ha inoltre dichiarato che la proprietaria del locale, Jessica Moretti, si trovava con loro e stava riprendendo la scena.

Il giovane autore del video ha raccontato di aver intuito subito la gravità della situazione. Dopo aver afferrato un amico, è uscito rapidamente dal locale, risultando tra i primi a mettersi in salvo. All’esterno ha contattato i soccorsi alle 01:29, segnalando l’incendio e fornendo la posizione.

Nel giro di uno o due minuti, ha spiegato, il fuoco aveva già raggiunto il piano superiore, propagandosi con estrema velocità. Il ragazzo si considera tra i pochi a non aver riportato ferite e, una volta fuori, ha aiutato i feriti che riuscivano a scappare.

«Le persone che sono uscite subito dopo di me presentavano già ustioni gravi», ha raccontato agli inquirenti, sottolineando la rapidità con cui l’incendio ha trasformato la serata in una tragedia.