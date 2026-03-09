Temptation Island, Sonia Barrile diventa mamma nasce Gabriel il figlio con Simone Margagliotti

Sonia Barrile ha dato alla luce il figlio Gabriel l’8 marzo, giorno della Festa della donna. L’ex protagonista di Temptation Island ha annunciato la nascita su Instagram pubblicando le prime immagini del neonato e ringraziando chi l’ha sostenuta durante la gravidanza.

Sonia Barrile è diventata mamma. L’ex concorrente di Temptation Island ha annunciato la nascita del suo primo figlio, Gabriel, arrivato l’8 marzo. La notizia è stata condivisa direttamente sui social con una breve dedica e alcune foto scattate subito dopo il parto.

Nel post pubblicato su Instagram compare il neonato tra le braccia della madre e accanto a lei anche Simone Margagliotti, il padre del bambino. Nelle immagini si vede il piccolo appena nato, mentre un’altra foto ritrae Simone con il figlio in braccio e un momento di riposo in ospedale.

La nascita arriva al termine di mesi complicati per la coppia, conosciuta dal pubblico durante l’ultima edizione di Temptation Island. Nel reality il rapporto tra i due si era incrinato quando Simone si era avvicinato a una tentatrice, arrivando anche a baciarla. Dopo quell’episodio Sonia aveva deciso di lasciare il programma da sola e interrompere la relazione.

Poco tempo dopo l’uscita dal programma, però, i due avevano scoperto di aspettare un figlio. La notizia li aveva spinti a tentare una riconciliazione, ma il tentativo è durato poco. Sonia ha poi raccontato di aver scoperto un nuovo tradimento e di aver scelto di chiudere definitivamente il rapporto.

Durante un’intervista televisiva dello scorso autunno aveva spiegato di voler affrontare la maternità con serenità, pur mantenendo un rapporto da genitori con l’ex compagno. L’obiettivo, aveva detto, era garantire la presenza di entrambi nella vita del bambino.

Negli ultimi mesi Simone ha comunque seguito la gravidanza e oggi era presente in ospedale al momento della nascita. Il bambino porta il doppio cognome, Margagliotti Barrile, scelta presa dopo la fine della relazione.

Subito dopo il parto Sonia ha pubblicato alcune storie su Instagram con un messaggio dedicato al figlio: «Benvenuto amore mio». Anche Simone ha condiviso una foto del neonato scrivendo poche parole rivolte al piccolo: «Ti amo Gabriel».