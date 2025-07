Temptation Island, Simone bacia la single Rebecca: Sonia furiosa chiede il falò di confronto

Un nuovo colpo di scena scuote Temptation Island. Nella puntata andata in onda mercoledì 23 luglio su Canale 5, Sonia ha scoperto il tradimento del fidanzato Simone, rimasto coinvolto in atteggiamenti sempre più intimi con la single Rebecca.

I filmati mostrati alla fidanzata raccontano un'intera giornata trascorsa tra il personal trainer e la tentatrice: lunghe conversazioni, confidenze, sorrisi e un massaggio total body che ha fatto esplodere la rabbia di Sonia. "Questo ha sbattuto la testa a terra", ha commentato dopo aver visto le prime immagini.

Leggi anche Marco scappa dal villaggio a Temptation Island: confronto infuocato con Denise e rottura definitiva

Ma le sorprese non erano finite. In altri video, Simone e Rebecca si sono lasciati andare a effusioni ancora più spinte, culminate in un gesto inequivocabile: mano nella mano, si sono chiusi insieme in bagno. Le telecamere non hanno potuto riprendere la scena, ma i microfoni presenti hanno registrato tutto.

La conferma è arrivata direttamente dalla single: "Mi ha baciato", ha ammesso Rebecca davanti agli altri. Parole che hanno spezzato definitivamente Sonia, che ha reagito con disgusto e amarezza: "Mi vergogno di averlo avuto accanto".

Scossa e delusa, la ragazza ha chiesto il falò di confronto anticipato, che andrà in onda giovedì 24 luglio. L'appuntamento è su Canale 5 per seguire l'attesissimo faccia a faccia tra Simone e Sonia.