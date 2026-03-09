Hostess fermata a Bergamo con Rolex e gioielli Cartier nascosti sotto la gonna

Una hostess ucraina è stata fermata all’aeroporto di Bergamo mentre cercava di entrare in Italia con orologi Rolex e gioielli Cartier nascosti sotto la gonna per evitare i controlli doganali. Il valore dei preziosi supera i 42 mila euro.

Una hostess di 38 anni, originaria dell’Ucraina, è stata bloccata all’aeroporto “Il Caravaggio” di Bergamo mentre tentava di introdurre in Italia gioielli e orologi di lusso senza dichiararli alla dogana. La donna era appena atterrata da Dubai ed era tra i passeggeri in transito nello scalo di Orio al Serio.

I controlli sono stati eseguiti dagli agenti dell’Agenzia delle Dogane insieme ai militari della Guardia di Finanza. L’attenzione degli operatori è stata attirata dal comportamento della donna, che dopo aver superato la linea dei controlli valutari è apparsa particolarmente nervosa. A quel punto è scattata l’ispezione del bagaglio a mano.

All’interno della borsa gli agenti hanno trovato due scatole con marchio Rolex e altre due confezioni Cartier, tutte però vuote. Alla richiesta di consegnare i gioielli, la hostess ha provato a giustificarsi mostrando una lettera di spedizione che indicava una presunta consegna dei preziosi dalla città di Dubai alla Russia.

I funzionari hanno quindi deciso di estendere il controllo alla persona. La donna indossava un bracciale Cartier sull’avambraccio e aveva nascosto altri oggetti di valore sotto la divisa: in un marsupio rigido fissato sotto la gonna sono stati trovati due orologi Rolex e un anello Cartier.

La verifica dei documenti di acquisto e delle garanzie, rinvenuti nella borsetta della hostess, ha permesso di stabilire il valore complessivo dei quattro gioielli. I preziosi raggiungevano i 42.085 euro, cifra che avrebbe comportato il pagamento di oltre novemila euro di diritti doganali.

Per la donna, già segnalata in passato per episodi di contrabbando, è scattata una sanzione amministrativa con l’obbligo di versare circa 11.800 euro tra imposte e multe. Gli orologi e i gioielli sono stati sequestrati dalle autorità.