Fermata a Bergamo diciannovenne diretta in Siria per combattere con l'isis

Una giovane di 19 anni è stata fermata dalla polizia all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, con l'accusa di arruolamento a fini di terrorismo. La ragazza, Hafsa M., di origine keniota e residente a Carugate (Milano), stava per partire per la Siria per unirsi all'Isis. Il fermo è avvenuto dopo un’indagine della Digos di Milano, che ha monitorato un suo rapido processo di radicalizzazione online.

Le autorità hanno identificato la ragazza attraverso un profilo social che diffondeva contenuti di propaganda jihadista, inclusi video in cui era ritratta con il niqab e, in un caso, con un’arma da fuoco. Proveniente da un contesto familiare difficile e ospite di una comunità di accoglienza, la giovane aveva sviluppato contatti con soggetti in Medio Oriente. Gli inquirenti ritengono che questi individui l’avrebbero aiutata a raggiungere la Siria tramite la Turchia.

Hafsa M. aveva acquistato un biglietto di sola andata per Istanbul dopo aver tentato più volte di contattare rappresentanze diplomatiche turche e consultato siti di viaggi. La ragazza è stata bloccata mentre effettuava il check-in. Successive verifiche hanno confermato che era in contatto con un uomo in Turchia, il quale l’avrebbe accolta. Sui social, Hafsa aveva espresso supporto all’Isis, citando esempi di donne jihadiste e sottolineando l’importanza del jihad armato anche per le donne.

Il gip di Milano ha confermato il fermo, evidenziando come la decisione di partire fosse pianificata e supportata da contatti con referenti dello Stato Islamico. L’indagine ha anche rivelato messaggi sui social in cui la giovane dichiarava il sacrificio per la causa jihadista come obiettivo. La sua insistenza nel recarsi agli aeroporti e il tentativo di fuga hanno reso necessario il provvedimento cautelare.

Siria: Usa distruggono armi pericolose in azione di autodifesa - Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno distrutto numerosi sistemi d'arma in Siria, considerati una minaccia imminente per le truppe statunitensi e della coalizione. Secondo quanto riportato dal Centcom su 'X', tra i sistemi d'arma distrutti figurano tre lanciarazzi multipli montati su camion, un carro armato T-64, un veicolo corazzato per il trasporto di truppe e mortai, tutti utilizzati contro le forze statunitensi.

Siria e Iran: armi per Hezbollah e timori di Israele sugli sviluppi regionali - Israele segue con preoccupazione la situazione in Siria, dove l'Iran sta rafforzando il suo sostegno al regime di Bashar al-Assad. Secondo fonti israeliane riportate da Haaretz, Teheran potrebbe sfruttare la sua presenza militare per trasferire armi e munizioni in Libano, riarmando Hezbollah.

Siria: ribelli conquistano metà di Aleppo, raid russi e migliaia di civili in fuga - I ribelli siriani, guidati dal gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, hanno preso il controllo di oltre la metà della città di Aleppo, capoluogo dell'omonima provincia nel nord della Siria. Le forze armate siriane confermano l'avanzata e il ministero della Difesa segnala "battaglie feroci" in corso, con decine di soldati fedeli a Bashar al-Assad uccisi.