Morta Jennifer Runyon attrice di Ghostbusters e della sitcom Babysitter

Jennifer Runyon è morta a 65 anni dopo un tumore. L’attrice americana, apparsa in Ghostbusters e nella sitcom Babysitter, si è spenta il 6 marzo dopo una breve malattia, come confermato da amici e colleghi.

L’attrice statunitense Jennifer Runyon è morta venerdì 6 marzo all’età di 65 anni dopo una breve malattia tumorale. La notizia è stata resa pubblica dall’amica e collega Erin Murphy con un messaggio diffuso sui social, in cui ha ricordato l’attrice con affetto e ha rivolto un pensiero alla famiglia e ai due figli.

Nata a Chicago il 1° aprile 1960, Runyon era cresciuta in un ambiente legato allo spettacolo. Il padre, Jim Runyon, lavorava come annunciatore radiofonico e disc jockey, mentre la madre Jane Roberts aveva intrapreso la carriera di attrice. Questo contesto la portò presto a scegliere la strada della recitazione.

Il debutto sul grande schermo arrivò nel 1980 con il film horror To All a Good Night. Negli anni successivi prese parte a diverse produzioni per cinema e televisione, tra cui la commedia del 1984 “Zattere, pupe, porcelloni e gommoni”. Nello stesso periodo ottenne anche una piccola ma riconoscibile apparizione nel film “Ghostbusters – Acchiappafantasmi”, accanto a Bill Murray.

Nel celebre film interpreta una studentessa universitaria coinvolta in un esperimento sulla percezione extrasensoriale. Sempre nel 1984 entrò nel cast principale della prima stagione della sitcom Babysitter, dove vestì i panni di Gwendolyn Pierce, ruolo che contribuì a farla conoscere al pubblico televisivo.

Nel corso della carriera comparve in molte serie di successo degli anni Ottanta e Novanta. Tra queste figurano “Magnum P.I.”, “Professione pericolo”, “La signora in giallo”, “Beverly Hills, 90210” e “Due ragazzi e una chitarra”. Partecipò inoltre a 111 episodi della soap opera Destini, uno dei suoi lavori più lunghi in televisione.

Nel 1991 sposò Todd Corman, allenatore di basket e produttore televisivo. La coppia ha avuto due figli, Wyatt e Bayley. Negli ultimi anni l’attrice aveva ridotto gradualmente gli impegni davanti alla macchina da presa e nel 2014 aveva raccontato di essersi quasi ritirata per dedicarsi soprattutto all’insegnamento.