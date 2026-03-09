Perde il portafoglio con 500 euro, due sconosciuti lo trovano e lo riportano a casa

Memo Baldan perde il portafoglio con 500 euro mentre fa acquisti a Vigonovo. Dopo circa mezz’ora due sconosciuti trovano i documenti, leggono l’indirizzo e si presentano direttamente a casa sua per restituirlo con tutto il denaro ancora dentro.

Una breve distrazione e il portafoglio sparisce. È accaduto alla vigilia di Natale a Memo Baldan, pensionato che vive a Sant’Angelo di Piove di Sacco, nel Padovano. Dentro c’erano circa 500 euro in contanti, la carta di credito e i documenti personali. Poco dopo la perdita, però, due uomini hanno bussato alla sua porta per restituirglielo.

Baldan era uscito insieme alla moglie Fiorella Sorgato per fare alcune commissioni a Vigonovo. Prima di rientrare in paese l’uomo si era fermato a fare rifornimento in un distributore di via Dante, nella zona periferica del comune veneziano. Aveva preso dal portafoglio 50 euro per pagare il carburante e lo aveva poi passato alla moglie, rimasta seduta in auto.

Leggi anche: Fedez in volo verso New York con il suo Jet Privato e occhiali da 1.500 Euro

La coppia ha quindi raggiunto il centro del paese per continuare gli acquisti. Quando la donna è scesa dall’auto, però, non si è accorta che il portafoglio era rimasto sulle sue ginocchia. L’oggetto è scivolato a terra senza che nessuno dei due se ne accorgesse.

Il problema è emerso poco dopo, al momento di pagare in un negozio. Baldan ha cercato il portafoglio in tasca ma non lo ha trovato. Lui e la moglie sono tornati subito all’auto e hanno controllato anche nei dintorni, senza successo.

«Ci siamo spaventati soprattutto per la carta di credito», racconta Fiorella Sorgato. I due si sono recati alla caserma dei carabinieri per denunciare lo smarrimento e bloccare la carta, ma l’ufficio aveva appena chiuso. Così hanno deciso di tornare a casa per contattare la banca.

Non hanno fatto in tempo a comporre il numero. Dopo pochi minuti qualcuno ha suonato al campanello. Alla porta c’erano due uomini. «Per caso avete perso un portafoglio?» hanno chiesto. Lo avevano trovato su un marciapiede a Vigonovo e, guardando tra i documenti, avevano individuato l’indirizzo del proprietario.

Il portafoglio era completo: denaro, carte e documenti. Dalla perdita erano passati circa trenta minuti e tra il luogo del ritrovamento e la casa dei Baldan ci sono circa sei chilometri.

I due uomini si chiamano Andrea e Marco e hanno tra i 30 e i 35 anni. Dopo aver consegnato il portafoglio sono ripartiti quasi subito. «Non abbiamo nemmeno fatto in tempo a chiedere il cognome», racconta la donna, che ha voluto ringraziarli pubblicamente per il gesto di onestà.