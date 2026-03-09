Cristina Colturi morta dopo incidente in parapendio a Tenerife

Cristina Colturi è morta a 28 anni dopo un incidente in parapendio a Tenerife. La giovane comasca era rimasta gravemente ferita nello schianto avvenuto durante un volo turistico regalato dal fidanzato per Natale.

Cristina Colturi, 28 anni, originaria di Castelnuovo Bozzente in provincia di Como, è morta a Tenerife dopo le gravi ferite riportate in un incidente con il parapendio. La giovane viveva da circa un anno sull’isola delle Canarie, dove si era trasferita per lavoro.

L’incidente è avvenuto venerdì sulla spiaggia di La Enramada, nel territorio del comune di Adeje. Cristina stava partecipando a un volo in parapendio biposto insieme a un istruttore quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo ha perso quota ed è precipitato in una zona rocciosa vicino alla costa.

L’uomo che pilotava il parapendio è rimasto ferito ma è sopravvissuto all’impatto. Le condizioni della giovane italiana erano invece apparse subito molto gravi. Trasportata in ospedale, è morta nelle ore successive a causa delle lesioni riportate nello schianto.

Il volo era stato organizzato come esperienza turistica. Secondo quanto raccontato dal fratello della ragazza, si trattava di un regalo di Natale del fidanzato. Cristina aveva già provato il parapendio in passato e desiderava ripetere l’esperienza anche a Tenerife.

Negli ultimi anni la 28enne aveva vissuto in diverse città europee prima di stabilirsi sull’isola spagnola. Qui lavorava nel settore dell’armocromia, collaborando con alcune strutture alberghiere. La famiglia, dall’Italia, ha autorizzato l’espianto degli organi.