Chi è Cristina Maria Murari : L'infermiera morta dopo il vaccino Covid, un' irresponsabile allarmismo

L'infermiera di 55 anni Cristina Maria Murari, dipendente dell'Ospedale Negrar di Verona, sembra essere morta in circostanze misteriose dopo aver ricevuto il vaccino Covid.

L'infermiera Cristina Maria Murari era stata come molti altri operatori sanitari, sottoposta a una vaccinazione con siero Pfizer, i cui effetti negativi, anche gravi, sono segnalati dal sistema di sorveglianza europeo e italiano.

Una risposta importante, direttamente dall'Ospedale Negrar, sulla tragica vicenda di Cristina Maria Murari. Stiamo parlando dell'infermiera morta a 55 anni la scorsa settimana, secondo alcuni post social appena un giorno dopo la somministrazione del vaccino Covid.

Una tracica vicenda che ha attirato l'attenzione di molti italiani. In particolare, quella di chi ancora non si fida completamente del prodotto Pfizer. Il necrologio dell'infermiera deceduta è online e, almeno sul sito dell'Arena, sembra abbastanza normale. Ne danno il triste annuncio il marito Stefano, i figli Mattia e Davide con Jasmine, i fratelli Paola e Federico, i suoceri Luigi e Adriana, cognati, nipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo lunedì 8 febbraio alle ore 15.15 nella chiesa parrocchiale di Negrar, partendo dall'ospedale di Borgo Trento alle ore 14.45. La presente serve di partecipazione e personale ringraziamento.

Il problema è che pochi giorni fa c'erano dei post su Facebook che dicevano che l'infermiera Cristina Maria Murari è morta subito dopo il vaccino Covid. Per questo in molti sono corsi anche sulla pagina dell'ospedale di Negrar per chiedere spiegazioni alla struttura. Proprio in queste ore è arrivata una posizione ufficiale : "Le informazioni diffuse al riguardo non corrispondono alla realtà dei fatti e creano allarmismo irresponsabile".

Vedi anche : cristinamariamurariinfermieramortadopovaccino