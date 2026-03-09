Brasile, rissa nel derby Cruzeiro-Atletico Mineiro: 23 espulsioni dopo il caos finale

Cruzeiro e Atletico Mineiro finiscono al centro di una rissa gigantesca dopo uno scontro tra Everson e Christian nei minuti di recupero. Il derby del campionato statale brasiliano si trasforma in caos totale con 23 espulsioni tra campo e panchine.

Quella che doveva essere la partita della festa per il Cruzeiro si è trasformata in una delle risse più clamorose viste su un campo di calcio in Brasile. Il derby contro l’Atletico Mineiro, valido per il campionato statale, è finito nel caos con ben 23 espulsioni tra giocatori e membri degli staff.

La gara era ormai agli sgoccioli e il Cruzeiro conduceva 1-0 quando, nei minuti di recupero, è scoppiato il parapiglia. Tutto nasce da un’azione apparentemente banale: il portiere dell’Atletico, Everson, esce e blocca il pallone anticipando l’arrivo del centrocampista Christian.

Christian però non riesce a fermarsi in tempo e colpisce l’estremo difensore. Everson si rialza immediatamente e reagisce placcando il rivale. Da lì la situazione precipita in pochi secondi: in campo arrivano compagni di squadra, riserve e membri delle panchine, con spintoni e pugni che coinvolgono quasi tutti.

Tra gli episodi più discussi c’è quello che riguarda Hulk, attaccante 39enne ed ex nazionale brasiliano, ripreso dalle telecamere mentre colpisce Romero con un pugno alla nuca durante la confusione generale.

Alla fine l’arbitro è costretto a prendere provvedimenti pesantissimi. I media locali parlano di 23 cartellini rossi distribuiti tra calciatori e componenti dello staff di entrambe le squadre. La federazione brasiliana ha già annunciato un’indagine disciplinare che potrebbe portare ad altre sanzioni.