Firenze, scoiattolo incastrato in un albero salvato dai vigili del fuoco

A Firenze uno scoiattolo è rimasto incastrato nel tronco di un albero dopo essere scivolato in un piccolo foro tra i rami. A notarlo sono stati alcuni bambini che giocavano nel giardino di un condominio in via dei Bassi.

Un intervento insolito per i vigili del fuoco di Firenze-Ovest nel tardo pomeriggio di sabato 7 marzo. Intorno alle 18 la squadra è arrivata in via dei Bassi, nel comune di Firenze, dopo la segnalazione di alcuni residenti che avevano scoperto uno scoiattolo bloccato nel tronco di un albero.

A dare l’allarme sono stati alcuni bambini che stavano giocando nel giardino condominiale. Tra i rami hanno visto muoversi una coda che spuntava dal tronco. I genitori, avvicinandosi per capire cosa stesse succedendo, hanno scoperto l’animale incastrato e hanno chiesto aiuto.

Lo scoiattolo era finito con il corpo dentro un piccolo foro formatosi alla base della biforcazione dei rami. L’animale era rimasto a testa in giù e dall’apertura spuntavano soltanto la coda e le zampe posteriori, senza possibilità di liberarsi da solo.

I pompieri hanno montato due scale per raggiungere il punto più alto del fusto e lavorare vicino all’apertura. Con la lama di un seghetto da legno e alcuni cacciaviti hanno allargato lentamente il foro, rimuovendo pezzi di corteccia e facendo attenzione a non ferire l’animale.

Dopo alcuni minuti di lavoro il varco è diventato abbastanza ampio da permettere allo scoiattolo di muoversi. Appena ha trovato spazio per uscire, l’animale si è liberato con un balzo ed è scappato rapidamente tra gli alberi del giardino.