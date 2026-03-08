Gp Australia, Russell vince a Melbourne e guida la doppietta Mercedes davanti alle Ferrari

George Russell vince il GP d’Australia grazie a una strategia perfetta della Mercedes e alla Virtual Safety Car che cambia la corsa. A Melbourne il britannico precede Kimi Antonelli, mentre la Ferrari chiude terza e quarta con Leclerc e Hamilton.

George Russell apre il Mondiale di Formula 1 2026 con una vittoria. Sul circuito di Melbourne il pilota britannico conquista il Gran Premio d’Australia e porta la Mercedes al successo nella prima gara della stagione, completando una doppietta con il secondo posto di Kimi Antonelli.

Alle spalle delle Frecce d’Argento arrivano le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Le due monoposto di Maranello restano in corsa per la vittoria nella prima parte della gara, ma una scelta strategica sbagliata ai box permette alla Mercedes di prendere il largo e difendere il vantaggio fino alla bandiera a scacchi.

Leggi anche: Gp Belgio - Russell vince e doppietta Mercedes: Ferrari giù dal podio

La partenza è subito combattuta. Leclerc scatta meglio di tutti e si prende la testa della corsa superando le Mercedes. Nei giri iniziali il monegasco e Russell si alternano al comando, con un ritmo molto simile che lascia aperta la lotta per il successo.

L’episodio decisivo arriva quando la Red Bull di Isack Hadjar si ferma per un guasto e viene attivata la Virtual Safety Car. La Mercedes richiama immediatamente ai box Russell e Antonelli per il cambio gomme, mentre la Ferrari decide di restare in pista.

Le due vetture tedesche tornano in gara con gomme dure dopo l’unica sosta e iniziano a guadagnare terreno. Hamilton via radio suggerisce al muretto che uno dei due ferraristi avrebbe dovuto fermarsi, ma quando Leclerc e lo stesso Hamilton rientrano ai box il distacco è ormai difficile da colmare.

Russell e Antonelli gestiscono le coperture per oltre quaranta giri senza perdere ritmo e tagliano il traguardo in parata. Per Russell si tratta della sesta vittoria in carriera. Ferrari resta comunque la squadra più vicina alla Mercedes, ma deve accontentarsi del terzo e quarto posto.

Dietro ai primi quattro completano la top ten Lando Norris con la McLaren, Max Verstappen su Red Bull, Oliver Bearman con Haas, Arvid Lindblad con Racing Bulls, Gabriel Bortoleto su Audi e Pierre Gasly con Alpine.

Dopo la prima gara del campionato la classifica piloti vede in testa Russell con 25 punti, seguito da Antonelli a 18 e Leclerc a 15. Hamilton è quarto con 12 punti. Tra i costruttori la Mercedes guida con 43 punti davanti alla Ferrari, seconda con 27.