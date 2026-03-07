Sei Nazioni, Italia batte Inghilterra 23-18 e scrive la storia a Roma

Home / Social News / Sei Nazioni, Italia batte Inghilterra 23-18 e scrive la storia a Roma

L’Italia del rugby batte l’Inghilterra 23-18 allo Stadio Olimpico e rompe un tabù che durava da decenni. Gli azzurri rimontano nel secondo tempo con una meta decisiva di Marin e firmano la prima vittoria di sempre contro gli inglesi nel Sei Nazioni.

Sei Nazioni, Italia batte Inghilterra 23-18 e scrive la storia a Roma