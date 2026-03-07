Sei Nazioni, Italia batte Inghilterra 23-18 e scrive la storia a Roma
L’Italia del rugby batte l’Inghilterra 23-18 allo Stadio Olimpico e rompe un tabù che durava da decenni. Gli azzurri rimontano nel secondo tempo con una meta decisiva di Marin e firmano la prima vittoria di sempre contro gli inglesi nel Sei Nazioni.
L’Italia del rugby entra nella storia allo Stadio Olimpico di Roma. Nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026 gli azzurri superano l’Inghilterra 23-18 e conquistano il primo successo di sempre contro i britannici dopo 32 sconfitte nei precedenti ufficiali.
La squadra guidata dal ct Gonzalo Quesada ribalta una partita complicata nella ripresa. Dopo essere stata sotto nel punteggio, l’Italia trova la forza per reagire davanti al pubblico romano e chiude il match con una rimonta che vale una delle vittorie più significative del rugby azzurro.
La gara si sblocca al 21’ con il piede di Paolo Garbisi, che firma il primo vantaggio azzurro sul 3-0 dopo una lunga fase di pressione offensiva. L’Inghilterra reagisce al 26’ con la meta di Freeman, non trasformata, che porta gli ospiti avanti 5-3.
Al 34’ arriva la prima meta italiana. Dopo una serie prolungata di attacchi, Tommaso Menoncello rompe la linea difensiva inglese e schiaccia l’ovale al centro dei pali. La trasformazione di Garbisi vale il 10-5 per gli azzurri.
Nel finale di primo tempo gli inglesi trovano però il sorpasso. Da un pallone perso in uscita nasce il contrattacco finalizzato da Roebuck. Con la trasformazione di Smith l’Inghilterra rientra negli spogliatoi avanti 12-10.
Nella ripresa gli ospiti allungano fino al 18-10 sfruttando un calcio di punizione mentre l’Italia resta anche in inferiorità numerica. Gli azzurri però non si arrendono e tornano sotto con altri due piazzati di Garbisi, che riaprono completamente la partita.
La svolta arriva a otto minuti dalla fine. Dopo una lunga azione alla mano, Leonardo Marin trova il varco giusto e schiaccia la meta del sorpasso. Con la trasformazione successiva l’Italia passa definitivamente in vantaggio 23-18.
Gli ultimi minuti scorrono tra la difesa azzurra e la pressione inglese. Al fischio finale esplode lo stadio Olimpico. Per l’Italia è un risultato che cancella una lunga serie di sconfitte contro l’Inghilterra e segna una pagina nuova nella storia del Sei Nazioni.