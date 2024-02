Sei Nazioni 2024: Italia e Francia in parità, Garbisi sfiora la vittoria

In un incontro emozionante della terza giornata del Sei Nazioni 2024, l'Italia ha pareggiato con la Francia per 13-13 a Lille. Dopo essere stati in svantaggio per 10-3 al termine del primo tempo, gli Azzurri hanno mostrato una notevole reazione nella seconda metà della partita, approfittando dell'uomo in più dovuto all'espulsione del francese Danty. Tuttavia, al 81° minuto, Paolo Garbisi ha colpito il palo con un calcio piazzato che avrebbe potuto significare la vittoria per l'Italia. Un momento di sfortuna ha visto l'ovale scivolare dal sostegno poco prima del tentativo di calcio, negando agli Azzurri un trionfo storico.