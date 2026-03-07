Foggia, scomparsa Elena Rebeca Burcioiu da cinque giorni: ricerche tra pozzi e campagne

Elena Rebeca Burcioiu è scomparsa a Foggia dal 2 marzo dopo essere uscita con un’amica per recarsi sulla statale 16 verso San Severo. Il cellulare della 21enne è stato trovato sul ciglio della strada, mentre proseguono ricerche e indagini.

Da cinque giorni non si hanno notizie di Elena Rebeca Burcioiu, la ragazza di 21 anni di origine rumena sparita a Foggia. Le ricerche proseguono senza sosta tra campagne, pozzi e vasche irrigue lungo la statale 16 in direzione San Severo, mentre gli investigatori cercano di ricostruire gli ultimi spostamenti della giovane.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di lunedì 2 marzo, quando una connazionale con cui la ragazza viveva ha denunciato la sua scomparsa in questura. Le due erano arrivate insieme in Italia circa tre mesi fa e abitavano nello stesso appartamento nel capoluogo dauno.

Secondo quanto ricostruito, quella mattina le due giovani si sarebbero recate come di consueto nella zona della statale 16 verso San Severo. L’accordo era di incontrarsi a fine mattinata per tornare a casa insieme. Elena però non si è presentata all’appuntamento e da quel momento non ha più dato notizie.

L’amica ha provato più volte a contattarla senza successo. Poco dopo, lungo il ciglio della strada, è stato trovato il telefono cellulare della ragazza. Il ritrovamento è avvenuto già nella serata della scomparsa e ha dato il via a un’operazione di ricerca su larga scala.

Nel piano coordinato dalla prefettura di Foggia sono impegnate forze dell’ordine e vigili del fuoco. I sommozzatori arrivati dai comandi di Bari e Taranto hanno controllato anche un grande bacino utilizzato per l’irrigazione nella notte tra giovedì e venerdì, ma senza trovare tracce utili.

Le squadre hanno passato al setaccio pozzi, terreni agricoli e canali della zona. Intanto la squadra mobile conduce le indagini e mantiene aperte tutte le possibili piste per chiarire cosa sia accaduto alla giovane.

Nella denuncia presentata dall’amica sarebbe stato segnalato anche un episodio avvenuto nelle settimane precedenti alla scomparsa. Alcuni uomini avrebbero rivolto attenzioni insistenti alle due ragazze. Gli investigatori stanno verificando anche questo elemento per capire se possa avere un collegamento con la sparizione.