Cattelan e Clerici, il botta e risposta sul sugo che divide la tv

Alessandro Cattelan replica con ironia ad Antonella Clerici dopo la frase sul “sugo” necessario per la tv popolare. In un video pubblicato sui social il conduttore scherza sulla macchia sulla camicia, ma la battuta riaccende il confronto sul rapporto con il pubblico.

Da anni nella televisione italiana si parla di una distanza tra chi punta alla cultura popolare e chi prova a portare uno stile più internazionale. Il confronto tra Antonella Clerici e Alessandro Cattelan è diventato uno dei casi più citati di questo contrasto.

La conduttrice, volto storico della fascia di mezzogiorno, aveva spiegato in modo diretto la sua idea di televisione. Secondo Clerici chi vuole parlare al grande pubblico deve “sporcarsi di sugo”, cioè condividere abitudini e linguaggio degli spettatori. Un’immagine semplice che riassume la sua visione di tv generalista.

A distanza di tempo è arrivata la replica di Alessandro Cattelan. Sul social X ha pubblicato un breve video in cui guarda la camicia macchiata e commenta con tono scherzoso di essersi sporcato di sugo. Subito dopo corregge la battuta dicendo che si tratta di soia, chiudendo con un ironico “niente”.

Il filmato è diventato rapidamente virale e molti lo hanno interpretato come una risposta indiretta alle parole della collega. La battuta però ha alimentato nuove discussioni: per alcuni dimostra autoironia, per altri conferma una certa distanza dal linguaggio più popolare della televisione tradizionale.

Il tema torna d’attualità anche alla luce del percorso professionale del conduttore. Nonostante programmi importanti e la conduzione dell’Eurovision Song Contest, Cattelan non è riuscito a consolidare un rapporto stabile con il pubblico della tv generalista.

Il mancato rinnovo del contratto con la Rai ha segnato una pausa nel suo percorso sulla rete pubblica. Nel frattempo circolano indiscrezioni su un possibile coinvolgimento nel serale di Amici accanto a Maria De Filippi, ipotesi che potrebbe riportarlo in un grande show della televisione nazionale.