Sara Conti e Niccolò Macii separati ma ancora squadra sul ghiaccio

Sara Conti e Niccolò Macii hanno annunciato la fine della loro relazione nel 2023 dopo anni vissuti fianco a fianco tra casa e allenamenti. Nonostante la separazione, i due pattinatori hanno continuato a gareggiare insieme fino al bronzo olimpico.

La loro storia sentimentale si è chiusa nel 2023, ma Sara Conti e Niccolò Macii hanno deciso di restare compagni sul ghiaccio. I due pattinatori artistici, medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, hanno raccontato il percorso che li ha portati dal difficile momento della separazione fino al podio olimpico.

La rottura è arrivata dopo un lungo periodo trascorso quasi sempre insieme. «Vivevamo a casa di mia madre, eravamo insieme ventiquattr’ore su ventiquattro e a un certo punto non avevamo più nulla da dirci», ha spiegato Sara. La decisione di chiudere la relazione è partita soprattutto da lei, anche se oggi entrambi ritengono di aver gestito la situazione nel modo più corretto possibile.

Per Macii continuare ad allenarsi il giorno dopo la separazione non è stato semplice. «All’inizio reggi, poi diventa pesante», ha raccontato. Nei mesi successivi non sono mancati scontri e discussioni. «È stato un anno pieno di litigi», ha ammesso la pattinatrice. Il compagno scherza sul periodo turbolento: «Ci provocavamo a vicenda, la responsabilità è di entrambi».

Col tempo hanno capito che il loro equilibrio funzionava meglio nello sport che nella vita privata. Restare una coppia sul ghiaccio ha permesso loro di continuare il lavoro iniziato anni prima e di arrivare fino alla medaglia olimpica.

Durante l’intervista i due sono tornati anche sulle polemiche nate dopo il punteggio ricevuto alle Olimpiadi. Alcune dichiarazioni di Macii erano state interpretate come una critica alla partner. Il pattinatore ha chiarito: «Sono molto severo con me stesso e con quello che faccio, ma non ho mai accusato Sara. Vinciamo e perdiamo insieme».

In quel momento, ha spiegato, il risultato dei giudici lo aveva sorpreso. Era convinto che il programma fosse stato eseguito bene e il punteggio più basso del previsto lo aveva spiazzato. Anche Conti ha ridimensionato la polemica: «Lui è diretto, parla senza filtri. Dopo le gare gli ricordo sempre di essere più sereno e sorridere».

La carriera della pattinatrice è stata segnata anche da una perdita familiare. Il padre è morto poco prima che arrivassero i primi grandi risultati sportivi. «All’inizio soffrivo molto, poi ho pensato che mi stesse guardando e fosse orgoglioso di me», ha raccontato.

Il percorso verso le Olimpiadi è stato complicato anche da un problema fisico che ha messo in dubbio la loro presenza ai Giochi. «Abbiamo avuto un infortunio poco prima della gara e non sapevamo se saremmo riusciti a partecipare», ha spiegato Conti. Nonostante tutto, il bronzo conquistato resta un traguardo di cui entrambi si dichiarano orgogliosi.

Nel corso dell’intervista è arrivato anche un messaggio video di Vanessa, futura moglie di Macii. Ha smentito le voci di tensioni con la pattinatrice: «Non c’è nessuna gelosia tra noi. Quando l’ho vista tornare a saltare dopo l’infortunio mi sono emozionata insieme a lei».

Dopo l’esperienza olimpica, i due atleti hanno preso un’altra decisione significativa. Non prenderanno parte ai prossimi Mondiali di pattinaggio. «Siamo tornati dai Giochi molto provati, fisicamente e mentalmente», ha spiegato Conti.

La scelta è nata soprattutto dall’esigenza della pattinatrice di fermarsi e rielaborare quanto accaduto negli ultimi mesi. Macii ha accettato la decisione senza obiezioni. «Un Mondiale resta sempre un appuntamento importante e volevamo esserci», ha detto Sara, «ma in questo momento non ci sono le condizioni».