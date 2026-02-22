Niccolò Mazzanti lascia MasterChef e sogna una palafitta sul mare

Niccolò Mazzanti esce da MasterChef dopo il Pressure Test e torna a cucinare per i genitori il menu della finale. Il 35enne di Massa, controllista, sogna una piccola palafitta sul mare con pochi coperti.

Si chiude al Pressure Test il percorso di Niccolò Mazzanti a MasterChef Italia. Il 35enne di Massa, di lavoro controllista e responsabile di un piccolo gruppo, non perde tempo e una volta rientrato a casa prepara subito il menu che avrebbe portato in finale, servendolo ai genitori.

La cucina per lui non è un passatempo occasionale. È una passione coltivata negli anni, tanto che tra i colleghi è conosciuto come “chef”. Dietro ai fornelli si sente a suo agio e immagina un futuro diverso, lontano dalla routine quotidiana.

Il progetto è chiaro: una palafitta sul mare, pochi tavoli – non più di quindici posti – e piatti pensati per lasciare il segno. Un’idea semplice ma ambiziosa, frenata solo dall’investimento necessario per realizzarla.

Il primo ricordo legato alla cucina risale all’infanzia. Una bistecca cucinata nella roulotte del nonno, poi la corsa alla cabina telefonica per raccontarlo alla nonna. Da lì è nato tutto.

Nel programma ha affinato metodo e tempi, elementi che oggi considera fondamentali. Ma quello che conta davvero resta l’emozione: vedere chi assaggia un piatto e reagisce con entusiasmo.

«La mia vita è abbastanza lineare, ma quando cucino cambia tutto», racconta. L’uscita dal programma non ha spento l’entusiasmo, anzi. L’idea di trasformare quella passione in un lavoro resta viva, con l’obiettivo di far star bene le persone attraverso il cibo.