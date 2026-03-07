Manuela Arcuri racconta la separazione da Giovanni Di Gianfrancesco

Manuela Arcuri annuncia la separazione da Giovanni Di Gianfrancesco dopo quasi quindici anni insieme. L’attrice racconta che la rottura è nata da un progressivo allontanamento nella coppia e rivela anche la delusione per alcune amiche durante la crisi.

Manuela Arcuri ha parlato pubblicamente della fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, con cui ha condiviso quasi quindici anni di vita. Ospite in televisione, l’attrice ha spiegato di aver attraversato un periodo delicato e di aver deciso di raccontarlo per la prima volta. «Mi sono separata da mio marito Giovanni», ha detto, aggiungendo che oggi si sente più serena dopo un cambiamento profondo nella sua vita.

La relazione, iniziata molti anni fa e segnata dalla nascita del figlio Mattia, si è incrinata nel tempo. Non ci sono stati tradimenti tra i due, ha chiarito Arcuri, ma una distanza cresciuta lentamente. «Ci siamo distratti», ha spiegato, ricordando come la coppia abbia finito per concentrarsi soprattutto sul figlio, lasciando in secondo piano il rapporto tra loro.

Secondo l’attrice, a pesare è stata la routine che si è fatta strada negli anni. Le attenzioni reciproche sono diminuite e il rapporto ha perso equilibrio. «Ci siamo dati per scontati», ha raccontato, descrivendo così l’inizio della crisi. A quel punto, ha detto, la coppia non ha affrontato davvero il problema e il silenzio ha contribuito ad allargare la distanza.

La decisione di separarsi è arrivata dopo una lunga riflessione. Per Arcuri non è stato facile, soprattutto pensando al figlio. «Non avrei mai voluto che Mattia vivesse la separazione dei genitori», ha ammesso. Nonostante la fine del matrimonio, il rapporto con Di Gianfrancesco resta solido per il bene del bambino e i due continuano a collaborare nella gestione della famiglia.

L’attrice ha poi chiarito il senso di un recente messaggio pubblicato sui social che aveva fatto pensare a un tradimento. In realtà, ha spiegato, il riferimento non riguardava l’ex marito ma alcune persone della loro cerchia di amicizie. «Quando ho raccontato della crisi, alcune amiche si sono avvicinate a lui», ha detto, parlando di una forte delusione.

Secondo Arcuri, proprio nei momenti difficili si capisce su chi si può contare davvero. Alcuni amici le sono rimasti accanto, altri invece si sono allontanati. Di recente lei, Di Gianfrancesco e il figlio hanno trascorso anche qualche giorno insieme in vacanza, la prima dopo la separazione. «L’ho fatto per Mattia», ha spiegato, raccontando che quei giorni sono stati vissuti con equilibrio, come una famiglia.