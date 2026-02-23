Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco di nuovo insieme a Dubai

Manuela Arcuri torna con Giovanni Di Gianfrancesco dopo la crisi e il presunto tradimento, mostrandosi a Dubai con il figlio Mattia. Uno scatto in abiti tradizionali riaccende le voci su una possibile riconciliazione.

Dopo mesi di tensioni e segnali che lasciavano pensare a una rottura definitiva, Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco riappaiono insieme. I due sono partiti per Dubai con il figlio Mattia e hanno condiviso sui social un momento che parla di ritrovata serenità.

La relazione tra l’attrice e l’imprenditore è durata oltre quindici anni. Dal 2010 al 2025 hanno costruito una storia importante, suggellata anche da due matrimoni: il primo a Las Vegas nel 2013, il secondo nel 2022 nella cornice del Castello Odescalchi di Bracciano.

Lo scorso novembre, però, un messaggio pubblicato da Arcuri aveva fatto pensare a una separazione. Le parole usate dall’attrice lasciavano intuire una delusione profonda, con riferimenti a mancanza di rispetto e a un possibile tradimento. Un momento difficile che lei stessa aveva definito complicato, pur mostrando la volontà di andare avanti.

Oggi il clima sembra diverso. Nella foto condivisa online, la coppia appare sorridente accanto al figlio, tutti vestiti con abiti tradizionali degli Emirati. Un’immagine che ha subito attirato l’attenzione dei fan e riaperto le ipotesi su un riavvicinamento.

Non è ancora chiaro se si tratti di una vera riconciliazione o di un equilibrio ritrovato per il bene di Mattia, nato nel 2014. Al momento, né Arcuri né Di Gianfrancesco hanno chiarito pubblicamente la natura del loro rapporto.