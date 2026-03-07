Muore a 43 anni il professore Alessio Rotunno dopo il malore in classe davanti agli studenti

Alessio Rotunno è morto a 43 anni dopo un malore improvviso avuto mentre insegnava in classe a Casoli. Il professore di sostegno era stato ricoverato in ospedale a Pescara e non si è più ripreso. Lascia la compagna e un figlio nato da pochi mesi.

Alessio Rotunno, insegnante di sostegno di 43 anni alla scuola media di Casoli, è morto dopo una settimana di ricovero all’ospedale di Pescara. Il docente era stato colpito da un grave malore mentre si trovava in aula con i suoi studenti.

L’episodio è avvenuto venerdì scorso durante le lezioni. Rotunno si è sentito male davanti alla classe e sono stati subito chiamati i soccorsi. Gli operatori del 118 sono arrivati rapidamente e hanno iniziato le manovre di emergenza prima di trasferirlo in ospedale.

Una volta ricoverato, i medici avevano disposto il coma farmacologico nel tentativo di stabilizzare le sue condizioni. Nonostante le cure e i tentativi dei sanitari, il professore non ha mai ripreso conoscenza ed è morto dopo alcuni giorni di ricovero.

La notizia ha scosso la comunità di Casoli e il mondo della scuola. Rotunno lascia la compagna e un bambino nato da pochi mesi. Il sindaco Massimo Tiberini ha ringraziato pubblicamente i soccorritori, ricordando l’impegno del personale sanitario che ha provato a salvargli la vita.