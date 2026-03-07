Inter, Thuram con la febbre alla vigilia del derby contro il Milan

Marcus Thuram rischia di saltare il derby Inter-Milan a causa della febbre. L’attaccante francese non si è allenato alla vigilia della sfida di domenica 8 marzo e lo staff nerazzurro valuta se potrà recuperare in tempo per la partita.

L’Inter segue con attenzione le condizioni di Marcus Thuram, fermato dalla febbre alla vigilia del derby contro il Milan in programma domenica 8 marzo. L’attaccante francese non ha preso parte all’allenamento ad Appiano Gentile e la sua presenza nella sfida di San Siro resta in forte dubbio.

Durante l’incontro con i giornalisti, il tecnico nerazzurro Christian Chivu ha spiegato la situazione della squadra. Dopo l’ultima gara contro il Como il gruppo ha lavorato regolarmente, ma il centravanti francese non è riuscito a scendere in campo per la seduta di rifinitura. L’allenatore spera di poterlo recuperare nelle prossime ore per averlo almeno tra i convocati.

L’eventuale assenza di Thuram complicherebbe ulteriormente i piani offensivi dell’Inter. In attacco manca già Lautaro Martinez, fermo per infortunio, e lo staff tecnico rischia di affrontare il derby con scelte ridotte proprio nel reparto avanzato.

In questo scenario cresce il peso di Pio Esposito, giovane attaccante che si è ritagliato spazio nelle ultime settimane. Chivu ha elogiato la sua crescita e la capacità di adattarsi al livello della prima squadra, sottolineando come il centravanti abbia saputo gestire le aspettative nonostante la giovane età.

Secondo l’allenatore, Esposito sta disputando una stagione di alto livello considerando che solo l’anno scorso giocava in Serie B. Il tecnico ha evidenziato la sua abilità nel gioco spalle alla porta, nel lavoro per la squadra e nella presenza in area di rigore, dove riesce a rendersi pericoloso sia di testa sia con i piedi.

Pur non avendo la stessa velocità di altri compagni di reparto, il giovane attaccante viene apprezzato per la capacità di far salire la squadra e per l’istinto sotto porta. Caratteristiche che potrebbero diventare decisive se l’Inter dovesse affrontare il derby senza Thuram.