Lily Collins ritrova l'anello di fidanzamento rubato tre anni fa

Lily Collins ha ritrovato il suo anello di fidanzamento rubato nel 2023 durante un furto in hotel. Il gioiello, creato su misura e recuperato dopo tre anni grazie a una gioielleria di Chicago, è tornato finalmente al dito dell’attrice.

Lily Collins è tornata a indossare il suo anello di fidanzamento, sparito tre anni fa durante un furto. L’attrice lo ha raccontato ai fan attraverso le storie su Instagram, mostrando il gioiello recuperato e spiegando di essere rimasta senza parole quando le è stato restituito.

L’anello, con diamante taglio rosa, era stato realizzato su misura dalla designer Irene Neuwirth. Per Collins non si tratta soltanto di un oggetto prezioso, ma di un simbolo legato alla sua relazione con il regista Charlie McDowell.

Il furto risale al maggio 2023. In quei giorni l’attrice soggiornava all’Edition Hotel di West Hollywood, dove aveva lasciato alcuni effetti personali in un armadietto di sicurezza. Secondo quanto denunciato all’epoca alle autorità della contea di Los Angeles, il gioiello era sparito mentre Collins si trovava nella spa della struttura.

Quando tornò nella stanza, l’attrice scoprì che l’anello di fidanzamento, la fede nuziale e altri oggetti erano stati rubati. Il valore complessivo del furto superava i 10 mila dollari, secondo la segnalazione presentata allo sceriffo.

Dopo anni senza notizie, il gioiello è stato recuperato grazie al lavoro della gioielleria Hakimian Imports di Chicago, che ha permesso di riportarlo alla proprietaria. Collins ha condiviso un selfie con l’anello al dito e ha scritto che averlo di nuovo a casa significa moltissimo per lei e per suo marito.

L’attrice e il regista Charlie McDowell si sono fidanzati nel 2020 e si sono sposati il 4 settembre 2021 in Colorado. Intanto Collins è impegnata nei preparativi per interpretare Audrey Hepburn in un film dedicato al dietro le quinte di “Colazione da Tiffany”.