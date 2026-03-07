Sinner sorride a Indian Wells tra vittoria netta e l'urlo di una tifosa

Jannik Sinner vince a Indian Wells contro Dalibor Svrcina dopo l’assenza dello scorso anno legata al caso Clostebol. Prima del match il tennista azzurro si allena all’aperto e una tifosa dagli spalti gli grida “ti amo”, strappandogli una risata.

Jannik Sinner torna protagonista a Indian Wells e debutta con una vittoria netta. Sabato 7 marzo il tennista italiano ha superato il ceco Dalibor Svrcina nel secondo turno del Masters 1000 californiano con un rapido 6-1, 6-1, iniziando il torneo con una prestazione senza difficoltà.

Per l’azzurro si tratta di un ritorno nel torneo statunitense dopo l’assenza della scorsa stagione, quando non poté partecipare a causa della sospensione legata al caso Clostebol. Il pubblico californiano lo ha accolto con grande curiosità già nelle ore precedenti al debutto ufficiale.

Leggi anche: Luca Nardi batte Novak Djokovic a Indian Wells: Una vittoria storica

Durante il riscaldamento sui campi di Indian Wells, Sinner si stava allenando all’aperto davanti a numerosi appassionati. Mentre saltava la corda, dagli spalti una tifosa gli ha urlato in inglese “Sinner, I love you”.

L’episodio ha strappato una reazione immediata al tennista altoatesino. Sinner ha sorriso, poi è scoppiato a ridere insieme ai membri del suo staff prima di tornare concentrato sull’allenamento in vista della partita.