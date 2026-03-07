Perseguita l'ex fidanzata per due anni e la controlla con un drone, indagato un 31enne

Un uomo di 31 anni è accusato di aver perseguitato l’ex fidanzata per due anni, controllandone gli spostamenti anche con un drone. L’indagine è partita dopo la denuncia della donna e ha portato al sequestro del velivolo e di due telefoni.

Per quasi due anni avrebbe seguito e controllato ogni movimento dell’ex compagna, arrivando perfino a utilizzare un drone per sorvolare i luoghi che lei frequentava. Un uomo di 31 anni, residente in Alto Friuli, è ora sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e all’obbligo di presentarsi ogni giorno alle forze dell’ordine.

Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Udine nell’ambito di un’indagine per atti persecutori che sarebbero stati commessi tra il 2023 e il 2025. L’esecuzione della misura cautelare è stata affidata ai carabinieri della stazione di Moggio Udinese.

L’inchiesta è partita nell’ottobre 2025, quando la donna ha deciso di presentare querela. Secondo quanto denunciato, l’ex compagno continuava a contattarla con messaggi insistenti e richieste di tornare insieme, accompagnate da regali non graditi.

Tra gli episodi segnalati c’era anche la presenza ricorrente di un drone che sorvolava le zone dove la vittima si trovava abitualmente. Quel dettaglio ha spinto i militari a verificare la situazione e ad avviare controlli mirati.

Gli accertamenti hanno portato all’individuazione e al sequestro del velivolo. Analizzando la memoria del dispositivo, gli investigatori hanno trovato numerosi sorvoli e diverse fotografie scattate senza che la donna ne fosse a conoscenza.

Parte delle immagini, secondo quanto emerso, sarebbe stata poi condivisa dall’indagato con amici e conoscenti. Durante le perquisizioni i carabinieri hanno sequestrato anche due telefoni cellulari, ora sottoposti agli accertamenti tecnici degli investigatori.