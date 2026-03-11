Molotov contro la casa degli zii a Paliano, arrestato un 31enne dopo due tentativi di incendio

Un uomo di 31 anni ha tentato due volte di incendiare la casa degli zii a Paliano per vecchi contrasti familiari. Le bottiglie molotov sono state lanciate sul terrazzo dell’abitazione tra dicembre e febbraio, ma le indagini dei carabinieri lo hanno identificato.

Due attacchi incendiari contro la casa degli zii, maturati – secondo gli investigatori – come vendetta per dissapori familiari. Per questo un uomo di 31 anni è finito agli arresti domiciliari a Paliano, in provincia di Frosinone, al termine di un’indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Anagni.

Il primo episodio risale al 7 dicembre scorso. In quella circostanza l’uomo avrebbe lanciato una bottiglia incendiaria artigianale sul terrazzo dell’abitazione dei parenti. Un secondo tentativo si sarebbe verificato nella notte tra l’11 e il 12 febbraio, con la stessa modalità e lo stesso obiettivo.

Le indagini dei militari si sono concentrate sulle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona. I filmati hanno permesso di ricostruire gli spostamenti e la dinamica degli episodi, indirizzando i sospetti verso il 31enne.

Gli investigatori hanno poi accertato che le bottiglie incendiarie sarebbero state preparate direttamente nella casa dell’uomo. Dopo il secondo episodio i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell’appartamento, dove sono stati trovati una tanica con residui di liquido infiammabile e gli abiti che avrebbe indossato durante l’azione.

Alla luce degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Frosinone ha disposto per il 31enne gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, misura eseguita questa mattina dai carabinieri.