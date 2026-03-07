Ucraina, attacco notturno russo su Kharkiv e Kiev cinque morti dopo raid con missili e droni

Kharkiv è stata colpita da un attacco russo con missili e droni durante la notte causando cinque morti. Un missile balistico ha centrato un palazzo nel quartiere Kyivsky mentre esplosioni sono state segnalate anche a Kiev.

Nella notte nuovi bombardamenti hanno colpito diverse città dell’Ucraina. Missili balistici e droni russi hanno preso di mira la capitale Kiev e altre aree del Paese. Le prime esplosioni sono state udite intorno all’1.30 ora locale, seguite da altre deflagrazioni circa dieci minuti più tardi.

Le autorità locali hanno attivato immediatamente la difesa aerea nella capitale mentre le sirene hanno iniziato a suonare. Poco dopo, verso le tre del mattino, è stato diffuso un allarme aereo su tutto il territorio nazionale per segnalare il nuovo attacco in corso.

Leggi anche: Ucraina, Kharkiv sotto attacco: raid russo con droni e missili provoca 3 morti e 22 feriti

La situazione più grave si è registrata a Kharkiv, nel nord-est del Paese. Un missile balistico ha colpito un edificio residenziale a più piani nel quartiere Kyivsky. L’impatto ha provocato un vasto incendio e il crollo di parte della struttura.

I soccorritori hanno recuperato cinque corpi dalle macerie. Secondo il Servizio di emergenza statale, altre dieci persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Il governatore della regione Oleh Syniehubov ha riferito che diversi incendi sono scoppiati in città dopo il bombardamento, mentre le squadre di soccorso hanno lavorato per ore tra i detriti dell’edificio colpito.