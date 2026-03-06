Vanni Bramati ospite a Sogni C…ostruiti su Onda TV

Vanni Bramati è stato ospite dell’ottava puntata di Sogni C…ostruiti su Onda TV, programma dedicato a storie e percorsi artistici. L’attore barese ha ripercorso carriera e nuovi progetti davanti al pubblico televisivo nazionale.

L’attore e sceneggiatore Vanni Bramati è stato tra i protagonisti dell’ottava puntata della rubrica televisiva “Sogni C…ostruiti”, trasmessa su Onda TV e sulle emittenti del circuito Fox Production. La puntata è andata in onda sabato 28 febbraio alle 21, con successive repliche diffuse su diverse televisioni locali in tutta Italia.

Nato a Bari nel 1972, Bramati si è laureato in giurisprudenza prima di trasferirsi a Roma per dedicarsi alla recitazione. Dalla fine degli anni Novanta ha lavorato in numerose produzioni televisive come protagonista e coprotagonista, costruendo una carriera solida tra fiction e cinema.

Leggi anche: Lorenzo Tano e Lucrezia Lando ospiti a Sogni C...Ostruiti su Onda Tv

La grande popolarità arriva con il ruolo dell’agente di polizia Luciano Russo nella serie poliziesca “La squadra”, andata in onda su Rai 3. Il personaggio, presente per cinque stagioni e mezzo e in 148 episodi, ha segnato una fase importante del suo percorso artistico e lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Il debutto sul grande schermo è avvenuto con una breve apparizione in “Malèna” di Giuseppe Tornatore. Negli anni successivi ha partecipato a vari film, tra cui “Il tramite alias Without Coscience” di Stefano Reali, “La canarina assassina” di Daniele Cascella, “Come il vento” di Marco Simon Puccioni e “Lasciami per sempre” diretto da Simona Izzo.

Dal 2007 Bramati ha affiancato alla recitazione il lavoro dietro la macchina da presa, firmando cortometraggi, videoclip e documentari. Nel 2010 ha scritto, diretto e coprodotto il film documento U megghie paise, i quattro mesi in cui Bari impazzì, racconto corale di nove tifosi uniti dalla passione per la stessa squadra di calcio.

Tra le esperienze più recenti in televisione figura la fiction “Colpa dei sensi”, con Gabriel Garko e Anna Safroncik, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo e trasmessa su Canale 5. Durante la trasmissione sono intervenuti anche gli ospiti fissi della puntata, tra cui il giornalista Roberto Mallò e la conduttrice Daria Graziosi.