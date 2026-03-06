Wanda Nara a Milano con Martìn Migueles spunta un anello e riapre il gossip sulle nozze

Wanda Nara riaccende il gossip sulle nozze dopo alcune storie pubblicate dal fidanzato Martìn Migueles. A Milano la showgirl si mostra durante una colazione in balcone con un anello all’anulare sinistro e una frase che fa parlare i fan.

Wanda Nara è tornata in Italia e ha condiviso sui social alcuni momenti di tranquillità insieme al nuovo compagno Martìn Migueles. Nelle immagini pubblicate online la coppia appare rilassata durante una colazione sul balcone e in alcune passeggiate tra le vie della città, ma un particolare non è passato inosservato.

A catturare l’attenzione dei follower è stato un anello indossato dalla showgirl all’anulare sinistro. Il dettaglio compare chiaramente in una delle storie pubblicate dal compagno Martìn Migueles, accompagnata da una frase che ha acceso le ipotesi su un possibile passo importante nella relazione.

Nel messaggio condiviso sui social si legge una domanda diretta “Vuoi sposarti con me?”. La frase ha subito fatto partire le interpretazioni. C’è chi parla di proposta reale e chi invece pensa a una battuta tra due persone molto affiatate.

La presenza dell’anello resta comunque il dettaglio che alimenta il gossip. Alcuni fan vedono nel gesto il segnale di un rapporto ormai consolidato, mentre altri credono che si tratti soltanto di un gioco tra i due.

Intanto Wanda Nara si trova a Milano anche per motivi legati alla vicenda giudiziaria con l’ex marito Mauro Icardi. Negli ultimi giorni la showgirl è impegnata a seguire gli sviluppi della disputa legale mentre continua a mostrarsi sui social accanto al nuovo compagno.