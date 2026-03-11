Mauro Icardi e Wanda Nara in tribunale a Milano per la disputa sulle case acquistate in Italia

Mauro Icardi ha avviato una causa contro l’ex moglie Wanda Nara per riottenere alcune proprietà acquistate in Italia durante il matrimonio. La disputa patrimoniale è arrivata davanti al Tribunale di Milano, dove il giudice ha proposto un tentativo di accordo.

Nuovo fronte legale tra Mauro Icardi e l’ex moglie Wanda Nara. L’attaccante argentino, oggi al Galatasaray, ha avviato un’azione giudiziaria per riottenere alcuni immobili comprati in Italia durante il matrimonio. Le proprietà sono ora al centro del confronto patrimoniale tra i due.

La vicenda è approdata davanti alla V sezione civile del Tribunale di Milano. La prima udienza si è svolta questa mattina davanti alla giudice Ilaria Gentile. Al termine dell’incontro, il magistrato ha suggerito alle parti di valutare una soluzione transattiva per provare a chiudere la controversia senza proseguire con il contenzioso.

Il calciatore è assistito dagli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano, mentre Wanda Nara è rappresentata dal legale Giuseppe Di Carlo. La causa riguarda gli immobili acquistati negli anni in cui la coppia viveva tra Italia ed estero e che ora rientrano nella divisione dei beni dopo la fine del matrimonio.

La relazione tra Wanda Nara e Icardi è stata per anni seguita da media e tifosi. Oltre al rapporto sentimentale, la showgirl argentina ha ricoperto a lungo il ruolo di manager del calciatore, occupandosi delle trattative, dell’immagine e della comunicazione durante i momenti più importanti della carriera.

Icardi ha costruito gran parte del suo percorso sportivo in Italia: prima alla Sampdoria dal 2011 al 2013, poi all’Inter fino al 2019. Dopo l’esperienza in Serie A è passato al Paris Saint-Germain e successivamente al Galatasaray.

Negli anni la relazione della coppia è stata segnata da crisi pubbliche e riavvicinamenti. Nel 2021 fece molto rumore la cosiddetta “crisi del like”, esplosa sui social tra accuse di tradimento e messaggi pubblici che alimentarono settimane di polemiche.

Da allora tra separazioni annunciate, ritorni insieme e nuove rotture, la situazione personale è rimasta instabile. Con la fine del matrimonio sono emerse anche questioni legate a contratti, diritti d’immagine e proprietà accumulate durante la carriera del calciatore. La disputa sugli immobili italiani rappresenta ora uno dei nodi principali del confronto legale tra i due.