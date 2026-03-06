Coppa del Mondo di sci, Laura Pirovano vince la discesa in Val di Fassa per un centesimo

Laura Pirovano vince la discesa di Coppa del Mondo in Val di Fassa per un centesimo su Emma Aicher. La sciatrice trentina conquista il primo successo della carriera dopo molti piazzamenti tra le migliori, imponendosi sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino.

Il giorno più atteso è arrivato per Laura Pirovano. La sciatrice trentina ha conquistato in Val di Fassa la prima vittoria della sua carriera in Coppa del Mondo, imponendosi nella discesa disputata sulla pista La VolatA al Passo San Pellegrino. Un successo arrivato sul filo dei centesimi, dopo anni di piazzamenti vicini al podio.

Pirovano ha chiuso la gara con il tempo di 1’21"40, precedendo di appena un centesimo la tedesca Emma Aicher. Terzo posto per l’americana Breezy Johnson, staccata di 29 centesimi. Per la 28enne delle Fiamme Gialle, originaria di Spiazzo, si tratta della prima affermazione nel circuito mondiale dopo 29 presenze tra le prime dieci e undici risultati tra le prime cinque.

Leggi anche: Coppa del Mondo di sci: Federica Brignone trionfa a Garmisch, Goggia seconda per 1 centesimo

La gara, disputata sulla pista di casa perfettamente preparata dagli organizzatori, recuperava la discesa cancellata a Crans Montana. Il tracciato fassano ha premiato una prova solida della sciatrice italiana, capace di recuperare nella parte centrale e finale dopo aver lasciato qualcosa nella sezione iniziale di lancio.

Grazie a questo risultato la trentina guadagna posizioni nella classifica di discesa, salendo al terzo posto con 336 punti. Davanti a lei restano Emma Aicher, seconda, e Lindsey Vonn che guida ancora la graduatoria ma è ferma per infortunio.

Tra le altre italiane la migliore è stata Elena Curtoni, decima a 73 centesimi. Più indietro Sofia Goggia, diciassettesima a 90 centesimi, preceduta da Roberta Melesi quindicesima e Nadia Delago sedicesima. Nicol Delago ha chiuso invece in diciannovesima posizione.

«Sono felicissima, ho sciato con grande fiducia e mi sentivo bene su tutta la pista», ha raccontato Pirovano dopo l’arrivo. «Ho vinto per un centesimo e questa volta la fortuna è stata dalla mia parte. In passato mi era capitato il contrario. Oggi voglio godermi ogni momento».

La sciatrice ha spiegato di aver atteso il termine della gara con grande tensione. «Guardavo le ultime atlete con le mani che tremavano. Non so esattamente cosa sia cambiato oggi, forse semplicemente tutto è andato per il verso giusto. Ho ricevuto tanti complimenti anche dalle altre atlete e questo rende la giornata ancora più speciale».