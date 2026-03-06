Capcom Spotlight 2026 svela novità su Pragmata, Street Fighter 6 e Resident Evil

Capcom ha presentato le novità del Capcom Spotlight 2026 con trailer e annunci su Pragmata, Street Fighter e Resident Evil. L’evento ha mostrato nuovi dettagli sui giochi in arrivo e anticipato alcune date di uscita attese dai fan.

L’evento digitale Capcom Spotlight 2026 ha offerto una panoramica sui prossimi titoli della casa giapponese. Durante la presentazione sono arrivati trailer inediti, annunci sulle uscite e aggiornamenti su alcune delle serie più note del catalogo Capcom.

Tra le rivelazioni più attese c’è stato Pragmata, l’avventura fantascientifica ambientata nello spazio. Il nuovo filmato mostra ambientazioni sulla superficie lunare e una grande serra orbitale. Il gioco arriverà il 17 aprile 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2, con un’uscita anticipata di una settimana rispetto alla pianificazione iniziale.

Nel video compare anche Cabin, un robot che gestisce lo Shelter, la base centrale del gioco. Qui i giocatori potranno modificare l’equipaggiamento, ascoltare musica e ottenere ricompense. Chi vuole provarlo subito può scaricare la demo chiamata Pragmata Sketchbook, già disponibile sugli store digitali.

Capcom ha dedicato spazio anche a Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, in arrivo il 13 marzo su console e PC. Il publisher ha diffuso il trailer di lancio insieme a un breve film animato che racconta parte del passato del protagonista. È disponibile anche una prova gratuita con progressi trasferibili alla versione completa e bonus per chi possiede salvataggi di altri capitoli della saga.

Novità anche per la serie Mega Man. In Mega Man: Dual Override sono stati selezionati i sei finalisti del concorso che permetterà ai fan di progettare un boss del gioco. Il progetto vincente diventerà un Robot Master ufficiale nel titolo previsto per il 2027.

Il 27 marzo 2026 arriverà invece Mega Man Star Force Legacy Collection. La raccolta includerà tutti e sette gli episodi della serie e introdurrà funzioni online ampli ate, con scambi di carte tra giocatori di tutto il mondo e gruppi online che potranno riunire fino a cento membri.

Il picchiaduro Street Fighter 6 si prepara ad accogliere Alex, che entrerà nel roster il 17 marzo. Il personaggio è stato animato tramite motion capture realizzato dal wrestler Kenny Omega. Nel corso della presentazione sono stati mostrati anche nuovi costumi estivi per Dee Jay ed Elena.

Capcom ha inoltre mostrato alcune immagini del film live-action dedicato a Street Fighter, realizzato con Legendary Entertainment. L’uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 16 ottobre 2026.

Il 2026 segna anche un traguardo per Resident Evil, che il 22 marzo compirà trent’anni. Per l’anniversario sono in programma diverse iniziative, tra cui una collaborazione con Universal Studios Japan e una tournée di concerti orchestrali intitolata “Symphony of Legacy”.

Tra gli eventi celebrativi è stato annunciato anche un gioco arcade ispirato a Resident Evil 2. L’attrazione utilizzerà effetti fisici come getti d’aria e vibrazioni per rendere l’esperienza più immersiva e ricreare l’atmosfera del celebre survival horror.